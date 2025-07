Automaat rijden? Dan betaal je ook meer voor je autoverzekering!

Huh, een automaat is duurder in de autoverzekering in vergelijking met een handbak.

Wie tegenwoordig op zoek is naar een moderne tweedehands auto komt al snel uit bij een automaat. Logisch, want de handbak sterft langzaam uit onder jong gebruike auto’s. Zeker in het hogere segment. Maar wist je dat je het ook meer geld kost in de autoverzekering?

Uit een analyse van Independer blijkt dat je voor een auto met automaat gemiddeld 1.828 euro per jaar kwijt bent aan verzekering. Een handbak is met een gemiddelde van 1.187 euro een stuk voordeliger. Het komt neer op een verschil van ruim 640 euro per jaar. Hoe dan?

Volgens het vergelijkingsplatform heeft de premie niet direct te maken met het feit of de auto een automaat of handbak heeft. Het heeft wel te maken met factoren die daaromheen hangen. Een automaat is vaak duurder in aanschaf en reparatie als er iets mis gaat. Daarnaast speelt de bestuurder een rol. Oudere bestuurders rijden vaker handgeschakeld en hebben doorgaans een gunstiger schadeverleden. Daarmee een lager risicoprofiel en dus een lagere premie, aldus Independer. Oké dan.

Voor dit onderzoek hoef je geen wetenschapsjournalist te zijn om het te begrijpen. In het goedkopere segment zijn er veel meer handgeschakelde auto’s. Denk aan een simpele Volkswagen Up of een Kia Picanto. Die zijn natuurlijk voordeliger in de verzekering dan een jong gebruikte Golf of een Niro met automaat.

Zou jij meer over hebben voor je autoverzekering als de auto met automaat duurder is dan een handbak? Ondergetekende roept in elk geval keihard ja. In de Randstad zie ik persoonlijk nog weinig lol in van een handgeschakelde auto. Doordeweeks op een late avond of op een zondagochtend zijn eigenlijk nog één van de zeldzame momenten dat je vrijuit kunt genieten van het betere voetenwerk. Voor de rest is het toch vaak aansluiten achter de auto voor je. En dan prefereert je linkervoet toch vaak lekker rusten in plaats van irritant koppelen om weer een paar meter voort te kabbelen. Maar das mijn mening.