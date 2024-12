Automaatrijbewijs: hoe werkt dat ook alweer?

Geen zin in schakelen? Ook dan mag je gewoon je automaatrijbewijs halen. Daar heb je misschien wat vragen over, dus hoog tijd om even de informatie op een rij te zetten.

Het halen van je rijbewijs is een groot moment voor in ieder geval petrolheads. De kans is groot dat je al bezig was met je rijbewijs vanaf het moment dat het legaal gezien mocht. ‘Normale mensen’ (ja, petrolheads, wij zijn een zooitje ongeregeld) zien autorijden vaak als een noodzaak. Je haalt je rijbewijs omdat je dan met de auto naar werk kan, of iets dergelijks. Historisch gezien is het doodnormaal dat je dan je rijbewijs haalt in een auto met handgeschakelde bak, en vervolgens in alles wat onder de categorie B (auto) valt mag besturen. Rijlessen gaan over oefenen en verkeersinzicht, dus dat bouw je op.

Automaat-rijbewijs

Over die handgeschakelde bak moeten we het even hebben. Steeds meer mensen laten die links liggen, zo blijkt uit recente berichtgeving. Dat geldt voor de cijfers die je kan achterhalen qua autoverkoop: heel veel nieuwe verkoop is automaat, omdat het aanbod handbakken tegenwoordig erg klein is. Op de tweedehands markt is een auto met automaat kopen ook steeds populairder.

Mocht jij nou van tevoren al weten dat je toch niet gaat lopen hannesen met die gekke schakelstaaf in het midden, dan is er al een tijdje een oplossing. Het automaatrijbewijs. Ook het aantal mensen dat die haalt in plaats van een ‘volledig’ rijbewijs is steeds groter. Tijd om eens orde in de chaos te creëren. Hoe zit dat nou?

Wat mag ik met een automaatrijbewijs?

Dat is de meest simpele vraag om te beantwoorden: dan mag je enkel rijden in auto’s met een automatische versnellingsbak. Je hebt dan ook tijdens je rijlessen in een auto met automaat gereden. Wel geldt dat als enige afwijking over je deelname aan het verkeer ten opzichte van een rijbewijs voor schakelen.

Hoe weet de politie of ik een automaatrijbewijs heb?

De gangbare term voor het automaatrijbewijs is ‘code 78’ en indien jij enkel hebt gelest met een automaat, komt die markering op jouw rijbewijs. Een andere codering is code 10.02, dat is hetzelfde maar heeft te maken met een medische situatie. Mocht jij staande gehouden worden in een schakelauto maar ziet de politie ‘code 78’ op jouw rijbewijs, dan krijg je een boete voor het rijden zonder rijbewijs ter waarde van 340 euro.

Ik wil toch schakelen, kan dat?

Het was ooit zo dat een automaatrijbewijs na een x aantal jaar automatisch over werd gezet naar een ‘volledig’ rijbewijs en je dus ook gewoon in schakelauto’s mag rijden. Dat is niet meer zo. Je Code 78-rijbewijs omzetten naar een schakelrijbewijs doe je door een gezondheidsverklaring af te leveren bij het CBR en dan een praktijkexamen aan te vragen. Deze doe je uiteraard in een schakelauto en daarna wordt de Code 78 verwijderd van je rijbewijs. Code 78 bestaat ook voor de motorfiets, maar deze is niet inwisselbaar met die van een auto. Heb jij dus een motorrijbewijs zonder Code 78, maar een autorijbewijs mét die code, dan mag je alsnog niet in een schakelauto rijden. Er zit geen tijdslimiet aan het aanvragen van een Code 78-rijbewijs en de omzet naar schakelen.

Bij code 10.02 kan het zijn dat er omwille van de medische redenen naast de gezondheidsverklaring een rijtest vóór het praktijkexamen gedaan wordt, om te kijken of de medische redenen je inzicht en rijvaardigheid niet in de weg zit.

Is je automaatrijbewijs halen makkelijker, sneller en goedkoper?

Dat valt tegen. Rijlessen hanteren natuurlijk hun eigen prijzen, maar algemeen gezien is er niet te bemerken dat het qua prijs verschilt. Ook qua aantal rijlessen zit er niet veel verschil in. Autorijden gaat zoals gezegd om verkeersinzicht en oefenen en dat leer je dus door te doen. Het enige is dat de bediening van de auto ietsje sneller onder de knie is, want je kan de stap ‘schakelen’ overslaan. Het zal dus ietsje ‘makkelijker’ zijn.

Waarom kiezen voor een automaatrijbewijs?

Als het dan toch niet zo veel verschilt, waarom dan zo’n apart rijbewijs halen? Ervaring kweken met een handbak is immers maar een kleine extra moeite voor iets waar je de rest van je leven profijt van hebt. De redenen dat mensen ervoor kiezen zijn dan ook vrij simpel:

In hun situatie is de kans groot dat ze met automaat gaan rijden (auto van ouders heeft automaat, oude(re) mensen die makkelijk kunnen shoppen voor een automaat, etc.);

Ze vinden het gemakkelijker en comfortabeler;

Omdat het aanbod auto’s met automaat steeds groter wordt (hybride en EV kan bijvoorbeeld enkel elektrisch), voelt het onnodig om nog te schakelen;

Ze komen uit een land, bijvoorbeeld de VS, waar automaat zo gemeengoed is dat de schakelbak juist de vreemde optie is;

Je kan toch altijd kiezen om alsnog een schakelrijbewijs te halen naderhand.

Zaken waar je wel rekening mee moet houden:

Je kan alleen in specifieke auto’s rijden (je kan dus niet zo maar iedereens auto lenen en dat geldt ook voor noodgevallen);

Rijden in een schakelauto met een automaatrijbewijs geldt als rijden zonder rijbewijs;

De allergoedkoopste auto’s in het aanbod hebben vaker dan niet een automaat, dus ben je vaak duurder uit;

Bij huurauto’s zijn de automaten vaak ook de duurdere optie.

Samengevat: rijlessen in een automaat is mogelijk en veel mensen kiezen ervoor. Hopelijk heeft onze samenvatting ervoor gezorgd dat je weet welke keuze je moet maken.