Taycan-rivaal wordt het beste mobiele kantoor

De ‘Chinese Porsche Taycan’ van Xiaomi voegt een functie toe die dankzij hun imperium als telefoongigant een mooie toevoeging is.

In deze wereld waar auto’s eigenlijk een soort rijdende smartphones zijn, was het best een logische stap voor merken als Apple om auto’s te gaan bouwen. Geïntegreerde tech in je auto van een gigantisch techbedrijf, dat wil toch iedereen? Om te kijken wat het had kunnen worden, hebben we wel de Chinese evenknie van Apple genaamd Xiaomi. Die hebben in 2024 een EV op de markt gebracht en in China en eigenlijk is de elektrische sedan best te pruimen. Sterker nog: qua prestaties lijkt de SU7 de Porsche Taycan in zijn vizier te hebben.

Mobiel kantoor

‘Autofanaten’ zien natuurlijk heden ten dage het liefst de wereld branden, dus ook de Xiaomi SU7 ‘lijkt te veel op een Taycan’ of ‘heeft 720S-koplampen’ of dergelijk. Xiaomi moet dan ook scoren met het feit dat de auto een tech-droom is. Een nieuwe OTA-update brengt zo’n feature met zich mee.

De SU7 had al een selfie-camera in het interieur, wat tegenwoordig gemeengoed is (Mercedes kondigde in de nieuwe E-Klasse ook al aan dat je kan TikTokken via het scherm). Uiteraard wordt vervolgens het gebruik van een dergelijke app tijdens het rijden verboden. Nu kan je echter wel de camera gebruiken voor videobellen. Er wordt niet helemaal duidelijk of jij dan ook de ander kan zien (want afleiding), maar in ieder geval ben jij tijdens het rijden te zien. Leuk voor het Chris Rea-achtige Driving Home For Christmas om even met moeder de vrouw te bellen, handig voor zaken als Teams achter het stuur. Men zit tegenwoordig zo veel in de auto dat ook daar gewoon ruimte is voor conferenties. Overigens haalt de SU7 dan zijn info van de smartphone, dus kan je van de camera gebruik maken middels je Xiaomi-telefoon. Daarvoor moet de SU7 de nieuwste versie 1.4.5 hebben en de telefoon het HyperOS (1 of 2) met de nieuwste versie van HyperConnect.

De update brengt verder wat optimalisaties mee naar de Xiaomi SU7 voor de technologie aan boord, denk aan betere databescherming en het kunnen corresponderen met laaddata van partners zoals Nio en XPeng. Zo werken deze drie merken samen om de beste inzichten te geven in de status van laders, prijzen en dergelijken. Kleine optimalisaties omvatten bijvoorbeeld een ‘automatische’ modus voor het openen en sluiten van de actieve achterspoiler, en de toevoeging van het inklappen van deze spoiler wanneer de kofferbak opent. Ten slotte heeft Xiaomi de rijassistenten van een update voorzien, zo snapt de auto de werking van verkeerslichten beter, snapt hij wegwerkzaamheden en kun je hem op afstand parkeren, hoe dat laatste werkt wordt niet helemaal helder. (via Xiaomi op Weibo).