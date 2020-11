Levering Volkswagen ID.4 héél erg snel! - Autoblog.nl

Mocht je zo’n kekke crossover wensen, de levering van de Volkswagen ID.4 komt fiscaal héél handig uit!

Het is zo’n auto waar leasend Nederland reikhalzend naar uit kijkt. We hebben het natuurlijk over de Volkswagen ID.4. Logisch, dat verklapten we al in de header én de inleidende tekst.

Interessante nieuwkomer

De auto lijkt namelijk alle hokjes aan te kruisen. Het is een betaalbare elektrische crossover. Zakelijk verantwoord om mee voor te komen rijden, anderzijds is de auto voldoende ruim en praktisch voor het hele gezin. In de AB-advies aanvragen krijgen we veel aanvragen voor auto’s die zoveel mogelijk disciplines beheersen. Nu kunnen we helaas niet al die aanvragen behandelen (want dan hebben we telkens dezelfde content), maar de ID.4 is een interessante nieuwkomer.

Levering Volkswagen ID.4

Maar nu komt dus het goede nieuws. Het gaat namelijk over de levering van de Volkswagen ID.4. De elektrische VW komt namelijk eerder dan verwacht. Omdat het nu al 12 november is, gingen we er bijna van uit dat de levering volgend jaar plaats zal vinden. Maar niets is minder waar.

De Volkswagen ID.4 levering geschiedt namelijk nog dit jaar! Vroeger, nog voor alle bijtellingsstrapatsen, vond een leasemaatschappij het nooit nodig om auto’s te registreren na oktober. Anders was de auto binnen een maand of twee ineens ‘een jaar oud’. Maar nu scheelt het enorm in de bijtelling. Als je nu een ID.4 bestelt, kun je ‘m tegen 8% bijtelling leasen.

Lage bijtelling

Dus bestel je ‘m nu, dan betaal je netto 120 euro bijtelling per maand. Dan gaan we uit van de ID.4 1ST. De luxere ID.4 Max kun je leasen vanaf 186 bijtelling per maand. Voor de context: in 2020 kun betaal je 8% tot 45.000 euro. In 2021 betaal je 12% tot 40.000 euro. Dan kost een ID.4 in de bijtelling ineens 190 euro voor de ID.4 1ST en 256 euro voor de ID.4 1ST Max. De prijs voor de ID.4 1ST is 47.340 euro, terwijl de 1ST Max 56.940 euro kost.

Dan nu het advies: is het een goede deal? Ja en nee. Tuurlijk, als je in de markt bent voor een dergelijke auto is het interessant dat de levering van de Volkswagen ID.4 nog dit jaar is. De goedkopere varianten komen echter er nog aan. De ID.4’s die je nu kunt bestellen hebben een vrij luxe uitrusting, krachtige motor en een flinke actieradius. Ook als je daar niet direct behoefte aan hebt. Enfin, luxe problemen. Ze zijn mooi om te hebben.