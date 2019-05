Ongekende groei van staatskas door werk aan de A2

Ka-ching.

Een puik wegennet aanleggen en onderhouden kost veel geld, maar als je een beetje creatief nadenkt is er altijd wel een manier te vinden om de kosten wat te drukken. Zo plaatste de landelijke eenheid (LE) van de politie, een speciale afdeling van de belastingdienst, (een) bermkassa(‘s) in de buurt vaan wegwerkzaamheden op de A2.

De weg in kwestie wordt na acht jaar keihard aangepakt. De buitenste rijstroken en de vluchtstrook tussen Holendrecht en Maarssen krijgen nieuw asfalt en tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel geldt dat voor de hele rijbaan. Op de trajecten in kwestie is tijdelijk een slakkengang van 70 kilometer per uur ingesteld.

De LE meldt op Twitter met trots dat hun operatie een belachelijk succes is. In nog geen dag tijd zijn er al meer dan 2.000 onschuldige burgers op de bon geslingerd. Sommige bestuurders reden zelfs ruim 100, goed voor een boete van minimaal 319 Euro. Maar, ook degenen die 80 reden kunnen al rekenen op een prent van 59 Euro. Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij.

Top tip: mocht je over de A2 rijden en je geld liever in de knip houden, haal je ogen dan geen moment van de snelheidsmeter af.

Dank Zekeriya voor de tip!