Hertz Kollektion 7: zeven keer dik & Duits

Het autoverhuurbedrijf komt met een nieuwe collectie performance auto's.

Hertz heeft in Duitsland een nieuwe categorie in het leven geroepen. Ze noemen het Kollektion 7. Zeven snelle Duitse auto’s, verkrijgbaar op zeven locaties. De vloot is in eerste instantie beschikbaar vanaf het vliegveld van Frankfurt. De overige zes locaties worden in een later stadium bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de steden Düsseldorf en München vallen onder die overige locaties.

Auto’s die onderdeel uitmaken van Kollektion 7 zijn de BMW M850i Cabriolet, BMW Z4, Mercedes-AMG GT, Mercedes-AMG GT 63 4 Door Coupé, Porsche Panamera E-Hybrid, Porsche Macan S en de Porsche 718 Boxster.

Niet alleen de auto’s zijn Duits, ook de service rondom is op en top Duits. Onderdeel van de boeking is een mandje vol lekkers, met lokale delicatessen afkomstig van de locatie waar de auto is geboekt. Daarnaast komen er speciale Kollektion 7-lounges waar klanten op de auto’s kunnen wachten. De voertuigen uit de vloot zijn beschikbaar in de kleuren zwart, rood en geel. Een verwijzing naar de vlag van het land.

De Z4 Sdrive 30i is met 195 euro voor één dag de goedkoopste van de collectie. De Macan en 718 kosten meer dan 200 euro per dag, de Panamera meer dan 300 euro en de BMW M850i Convertible kost bijna 400 euro per dag.

Duitsland is niet het enige land met een eigen collectie. Hertz heeft bijvoorbeeld in Italië een vergelijkbare collectie onder de naam Selezione Italia, gespecialiseerd in Italiaanse auto’s. Onderdeel van die vloot zijn onder meer de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Stelvio en de Maserati Quattroporte.