McLaren teambaas schudt valse aantijgingen van zich af

McLaren teambaas Zak Brown zet even de toedracht recht.

Het jaar is nog maar net begonnen, maar we weten nu al dat Daniel Ricciardo er warmpjes bij zal zitten. Niet omdat de Australiër lekker de zomer viert in eigen land, maar ook omdat hij komend jaar meer zal verdienen dan ooit. De Ozzie mag namelijk de circa twee miljoen die hij naar verluidt krijgt van Red Bull optellen bij de dikke twintig miljoen die hij nog ontvangt van McLaren.

Onderstuurd

Het verhaal is inmiddels bekend: hoewel de honingdas een deal voor drie jaar had bij McLaren, zal het slechts blijven bij twee seizoenen in oranje. Ricciardo kreeg noch de MCL35M noch de MCL36 echt onder de knie. Weliswaar won hij in 2021 nog de Grand Prix van Italië in Monza. Maar dat was dan ook een van de weinige keren dat hij teammaat Norris kon bijhouden of verslaan. Reglementswijziging ten spijt, ligt het kennelijk aan het feit dat beide auto’s in de basis erg onderstuurd zijn. Een beetje zoals een BMW X1 dus.

Piastri

In de F1 en voor acht cijfers per jaar gage, zijn er echter geen excuses. Ricciardo had op basis van zijn status als een van de betere F1 coureurs op de grid, geacht mogen worden zijn rijstijl aan te kunnen passen aan iedere F1 bolide. Na anderhalf jaar aanmodderen en bij vlagen echt ontluisterende resultaten (een ronde ingehaald door Norris in Monaco, soms vechten met Latifi om de rode lantaarn), heeft McLaren genoeg gezien. Team oranje griste Ricciardo’s landgenoot Piastri onder de neus van Alpine vandaan.

Wantrouwen

Nu heeft Ricciardo echter veel fans. Velen van hen speelden op internet meteen McLaren de boeman toe. Norris zou de betere strategie krijgen, Ricciardo zou bij wijze van spreken (of letterlijk) gesaboteerd worden. Nu komt het wel eens voor dat mensen andere mensen saboteren uit narigheid zonder verdere redenen. En in de competitieve wereld van de F1, ligt wantrouwen daardoor altijd op de loer. Je wilt de coureurs die het gevoel hadden (terecht dan wel onterecht) benadeeld te worden ten opzichte van hun teammaat, niet de kost geven.

Complotdenkers

Maar in een F1 team anno 2022, werken een paar honderd mensen en zijn de belangen immens. De ‘kopman’ bewust ondermijnen, zou alleen al uit dat oogpunt vrij lastig zijn. Men zou het met alle nauwkeurige data analyse, vrij snel door hebben en vervolgens terecht pislink zijn op de daders. Zak Brown stoort zich dan ook aan de complotdenkers:

We had a lot of fun together and you know, we had a lot of frustration together that it didn’t work. I think the challenging part is being judged by people that aren’t really close to it, and everyone has an opinion and that’s fine, and that’s sport, I think you can’t be in sport and then not kind of have a thick skin, that the fans in the grandstands or the media are going to have their views. Zak Brown, heeft een dikke huid

Valse aantijgingen

Volgens Zak moet je sterk in je schoenen staan wanneer geconfronteerd met valse aantijgingen:

You just need to be grounded in I know what really happened, I know the relationship that I really have with Daniel and his management and how transparent it was and how collaborative it was. And it wasn’t easy on anyone, but it wasn’t what a lot of people made it out to be and that’s frustrating because you kind of unfairly get accused of certain actions which you know, and he knows and those that are close to it know, that’s actually not what happened. Zak Brown, weet wel wat er speelde

Waarvan akte. We zijn alvast benieuwd hoe Piastri het gaat doen ten opzichten van Norris. Dat zal ons dan weer een stukje nieuwe informatie geven over wat er nu in hemelsnaam is fout gegaan met Ricciardo en McLaren.