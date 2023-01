Goedkope Fugazi Jeep is toevallig échte Mercedes

Met deze goedkope Fugazi Jeep ben je minder Fugazi dan het lijkt, want het is wel een Mercedes. En toch ook niet.

Als we het nu hebben over Chinese automerken, zijn we behoorlijk onder de indruk. De merken schieten als paddestoelen uit de grond. Dat niet alleen, het niveau van de techniek en het design is ook constant stijgende. Wie ervaring heeft in de Landwind X6 kan zich niet voorstellen dat die auto slechts 17 jaar geleden op de markt kwam.

Dat was nog een Isuzu-kopie, waarbij niet echt een kopieerapparaat was gebruikt, maar een stel kleuters de auto natekenden. Bouwkwaliteit, techniek, afwerking: het was drama. En nu, amper 15 jaar later, moet je merken als Xpeng, Lynk & Co, Nio en dergelijke bloedserieus nemen.

En hoe zit het dan met deze BAIC BJ90 Shanhe Edition? Dat lijkt nog een beetje op een chinese kloon oude stijl. Van een afstandje (en dichtbij) lijkt het een goedkope Fugazi Jeep te zijn. Maar dat is het niet. In technisch opzicht is deze auto namelijk een Mercedes-Benz GL, je weer wel, die enorm grote SUV van Mercedes-Benz.

Nul keuze

De BAIC BJ90 kan jullie bekend voorkomen, de auto werd namelijk al onthuld in 2015. Toentertijd verkocht men de auto enkel en alleen voor de Chinese overheid. Pas een paar jaar later, in 2019, zag men ook commerciële kansen voor de auto. Kleine inschattingsfout was de prijs. Men vroeg er namelijk meer voor dat Mercedes voor zijn GL vroeg. Ai, dat schiet niet op.

Maar met de BAIC BJ90 Shanhe Edition is alles opgelost! Ze hebben bij BAIC namelijk de prijzen zo’n beetje gehalveerd! Dat hebben ze op een Tesla-esque wijze voor elkaar gekregen. Nou ja, Tesla-esque, het is meer Henry Ford-esque. Er zijn namelijk géén mogelijkheden om de auto naar eigen wens samen te stellen. De kleur is altijd zwart, het lederen interieur is altijd zwart en je hebt altijd deze 20 inch wielen.

Motor goedkope fugazi Jeep

Ook qua motor is er geen mogelijkheid om te kiezen. Je hebt altijd de 3.0 V6 turbo onder de motorkap, afkomstig uit de GL450. Deze is goed voor 333 pk aan vermogen en 480 Nm aan koppel. Een automaat (negentraps) en vierwielaandrijving (4Matic) zijn uiteraard standaard. Ondanks dat alle hardpoints van de BAIC BJ90 Shanhe Edition en de Mercedes-Benz GL hetzelfde zijn, is het exterieur niet identiek. Zoals gezegd lijkt ‘ie wel wat op een Jeep (aan de voorzijde). Ook zijn er Range Rover en Ford Explorer-invloeden te bemerken.

Dan als afsluiter de prijs. op de thuismarkt kun je deze goedkope Fugazi Jeep rijden voor slechts 64.601 euro, ruim twee keer zo goedkoop in vergelijking met de goedkoopste Mercedes-Benz GLS. Er zijn helaas nog geen exportplannen naar Nederland.

