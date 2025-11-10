Gaat het dan toch gebeuren? Dat autonoom geen droom meer is?
BMW heeft in Duitsland als eerste autofabrikant goedkeuring gekregen voor een nieuw type rijhulpsysteem dat valt onder de internationale DCAS-regelgeving (Driver Control Assistance Systems).
Die goedkeuring maakt het mogelijk om functies te gebruiken die verder gaan dan de huidige adaptieve cruisecontrol en rijbaanassistenten en dat is precies wat dit systeem bijzonder maakt.
De meeste rijhulpsystemen die we nu kennen, helpen de bestuurder tijdelijk; ze houden afstand, sturen bij of remmen af, maar vereisen dat de bestuurder continu actief meedoet. Het nieuwe systeem van BMW maakt voor het eerst officieel “hands-off rijden” op de snelweg mogelijk, tot 130 kilometer per uur. De bestuurder mag dus even de handen van het stuur halen, zolang hij of zij de aandacht bij het verkeer houdt.
BMW zet reuzestap in autonoom rijden
Daarnaast kan de auto zelfstandig van rijstrook wisselen. Waar je dat bij andere merken met een richtingaanwijzer moet bevestigen, volstaat bij BMW een blik in de zijspiegel: het systeem herkent de oogbeweging en voert de manoeuvre automatisch uit.
BMW noemt dat “Symbiotic Drive”, met andere woorden is het idee dat auto en bestuurder elkaars signalen beter leren begrijpen in plaats van elkaar te vervangen. Snappu?
De eerste productieauto die met deze goedkeuring de weg op mag, is de nieuwe iX3. Andere modellen volgen later. In de praktijk betekent dit dat BMW een stap maakt richting geautomatiseerd rijden, maar nog binnen de kaders van wat wettelijk als assistentie wordt gezien.
De bestuurder blijft verantwoordelijk, de auto helpt alleen meer dan voorheen. Waar oudere systemen vooral corrigeerden, kan dit systeem nu ook anticiperen en beslissingen nemen binnen een gecontroleerde omgeving.
Kort gezegd: het is geen autonoom rijdende auto, maar wel de eerste stap waarbij de auto écht even het stuur mag overnemen en dat bovendien legaal mag doen. En dat noemen we met recht een reuzenstap.
Reacties
Stronjzki Kadalic zegt
Als mensen nou eens autonoom zijn, dan zie je hoe god zij geprezen de mens wil zien. De blauwdruk haarzelf. Dat is is gewoon iets om over na te denken.
Gun je zelf een beter leven en een verbeterde wereld begint bij iedereen.
alpacatje zegt
Huh? Zeg dat nu nog eens?
Stronjzki Kadalic zegt
Catje toch, mag ik ook een keer wat zeggen?
nofxke zegt
Dus elke keer je in je spiegels kijkt begint je auto van rijbaan te wisselen?
Gaat gezellig worden
mashell zegt
Valt wel mee, het is een BMW. Die rijdt op de meest linker rijstrook en blijft daar tot deze gaat uitvoegen.
hehe zegt
Hoop dat deze mijn signalen dan beter begrijpt dan dat de Gesture Control in mijn huidge BMW mij begreep.
(Tot ik het uitzette dan)
Want ik heb van Gesture Control met name geleerd dat ik blijkbaar erg met handbewegingen praat met mijn passagiers.
Dit had dan weer veel ongewenste muziekzenders wissels en volume aanpassingen tot gevolg.
vetnek zegt
Ik heb ook zoiets in m’n Audi. Maak ik een bepaald gebaar, komt ‘Erika’ ineens uit de speakers.
Stronjzki Kadalic zegt
Mensen, wel handjes bij u houden en tot de volgende maar weer, he, jij ouwe kneut!
wigboldus zegt
Ik begrijp die hele drang naar autonoom rijden niet.
Welk probleem los je er mee op waar we nu last van hebben?
Misschien dat veel mensen niet aan de verkeersregels willen houden of ze niet goed weten? En daardoor eerder ongelukken maken omdat ze niet goed opletten?
Ik denk dat we auto’s onnodig complex en duur maken, juist nu we willen overstappen naar een alternatieve energiebron (EV), moet je juist energie steken in die ontwikkeling, en dat betrouwbaar en goedkoop maken, dat dit gemeengoed wordt, standaarden maakt, en overal goedkoop te repareren valt.
Ik hou van auto rijden, en liefst in een oude auto, zonder luxe, zonder afleiding, zonder ingrepen. Een auto waar je de auto nog ervaart, voelt wat de auto doet. Ik hoef geen autonomie, geen grote schermen, geen geluidsysteem, geen cruise control, geen parkeersensoren of camera’s, … Keep it simple!
Autonome auto is eigenlijk een soort dure prive OV, of dat je een chauffeur hebt, nooit de leiding hebt, altijd mee rijdt.
Er is toch niks mooiers dan zelf de touwtjes in handen te hebben, genieten van de verbinding tussen mens en machine?
Als programmeur heb ik het liefst dat de auto weinig code bevat, en vooral veel mechanisch is, en alles aan de auto door iedereen te repareren is.
Autonoom rijden is niet van de eigenaar van de auto, die logica blijft verborgen door de fabrikant, en zul je nooit invloed op hebben of inzicht in hoe het technisch echt werkt. Daar valt niks in te finetunen of zelf te repareren, helaas. (technisch mogelijk, maar fabrikanten willen dat geheim houden hoe zij dat doen)
erwh zegt
Eens. Het is een oplossing voor een probleem in een andere wereld waar ze geen alternatieven voor autorijden hebben.
Voor autofabrikanten lijkt mij dit eigenlijk vooral een bedreiging. Het gros van de mensen zal geen auto meer willen of hoeven bezitten en er zullen veel minder auto’s nodig zijn om dezelfde hoeveelheid mensen te vervoeren. En veel groei aan transportcapaciteit hoef je van het systeem ook niet te verwachten.
mrtrex zegt
Nou elke keer als ik een onnodige file in rij, omdat iedereen te snel optrekt en weer moet remmen als het even druk wordt, hoop ik dat er snel autonoom rijdende auto’s zijn die onderling kunnen communiceren (afstand en acceleratie ) zodat het gewoon vanzelf doorstroomt.
BussoGT zegt
“De bestuurder mag dus even de handen van het stuur halen, zolang hij of zij de aandacht bij het verkeer houdt.”
En meneer op de foto zit een filmpje over een middeleeuwse griet te kijken? Ik mag hopen dat dit geen persfoto van BMW is?
mercedesfan zegt
Typisch BMW, van rijstrook wisselen zonder de richtingaanwijzer aan te raken.