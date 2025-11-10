Gaat het dan toch gebeuren? Dat autonoom geen droom meer is?

BMW heeft in Duitsland als eerste autofabrikant goedkeuring gekregen voor een nieuw type rijhulpsysteem dat valt onder de internationale DCAS-regelgeving (Driver Control Assistance Systems).

Die goedkeuring maakt het mogelijk om functies te gebruiken die verder gaan dan de huidige adaptieve cruisecontrol en rijbaanassistenten en dat is precies wat dit systeem bijzonder maakt.

De meeste rijhulpsystemen die we nu kennen, helpen de bestuurder tijdelijk; ze houden afstand, sturen bij of remmen af, maar vereisen dat de bestuurder continu actief meedoet. Het nieuwe systeem van BMW maakt voor het eerst officieel “hands-off rijden” op de snelweg mogelijk, tot 130 kilometer per uur. De bestuurder mag dus even de handen van het stuur halen, zolang hij of zij de aandacht bij het verkeer houdt.

BMW zet reuzestap in autonoom rijden

Daarnaast kan de auto zelfstandig van rijstrook wisselen. Waar je dat bij andere merken met een richtingaanwijzer moet bevestigen, volstaat bij BMW een blik in de zijspiegel: het systeem herkent de oogbeweging en voert de manoeuvre automatisch uit.

BMW noemt dat “Symbiotic Drive”, met andere woorden is het idee dat auto en bestuurder elkaars signalen beter leren begrijpen in plaats van elkaar te vervangen. Snappu?

De eerste productieauto die met deze goedkeuring de weg op mag, is de nieuwe iX3. Andere modellen volgen later. In de praktijk betekent dit dat BMW een stap maakt richting geautomatiseerd rijden, maar nog binnen de kaders van wat wettelijk als assistentie wordt gezien.

De bestuurder blijft verantwoordelijk, de auto helpt alleen meer dan voorheen. Waar oudere systemen vooral corrigeerden, kan dit systeem nu ook anticiperen en beslissingen nemen binnen een gecontroleerde omgeving.

Kort gezegd: het is geen autonoom rijdende auto, maar wel de eerste stap waarbij de auto écht even het stuur mag overnemen en dat bovendien legaal mag doen. En dat noemen we met recht een reuzenstap.