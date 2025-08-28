Stellantis cancelt autonoom rijden

Stellantis legt de implementatie van autonoom rijden level 3 voorlopig stil en dat is jullie schuld!

Autonoom rijden is de toekomst toch? Nou ja de toekomst, volgens Elon Musk is Autopilot natuurlijk al helemaal de bom, maar ook dat gaat nog wel eens mis. Ieder merk is er wel mee bezig, maar bij autogigant Stellantis zijn ze er wel even klaar mee.

Het megaconcern heeft inmiddels een merk of vijftien onder zijn vleugels en het blijkt nog een aardige uitdaging om dat allemaal een beetje goed te managen en wat centjes te verdienen. De betrouwbaarheid van de auto’s wordt niet altijd als hoog ervaren en qua software is er ook nog wel wat winst te behalen.

Terugschroeven softwareambities

Of het bedrijf nu heeft besloten om eerst de bestaande software perfect te maken of dat ze gewoon met de handen in het haar zitten, is nog even de vraag. Zeker is dat Reuters meldt dat Stellantis zijn softwareambities terugschroeft en AutoDrive Level 3 (zoals Stellantis zijn autonoom rijden systeem heeft genoemd) voorlopig in de ijskast parkeert.

In principe zou Autodrive level 3 helemaal ontwikkeld zijn, maar ze gaan het gewoon niet inbouwen. In februari meldde het bedrijf nog dat ze dat wel gingen doen en dat voor Stellantis het autonoom rijden op niveau 3 een pijler onder de strategie ging worden, maar kennelijk hebben ze zich nu bedacht.

Autonoom rijden level 3

Wat is eigenlijk autonoom rijden op niveau 3? Nou dat betekent dat je handsfree en zonder voor je te kijken onder bepaalde omstandigheden volledig autonoom kunt rijden. Handen van het stuur en ogen van de weg zeg maar. Je kunt als berijder in theorie dan een filmpje kijken, een mailtje sturen of een boekje lezen.

Die techniek is dus nu beschikbaar bij Stellantis, maar ze bouwen het vooralsnog niet in. Zelf hebben ze het niet over een annulering, maar de lancering laat dus nog op zicht wachten.

Geen autonoom rijden bij Stellantis: jullie schuld!

De reden daarvoor is volgens Stellantis simpel. Jullie willen het namelijk helemaal niet in je auto hebben! De markt is er nog niet klaar voor en er is geen vraag naar. Kortom dat de auto’s van Stellantis het nog niet krijgen is gewoon jullie eigen schuld.

Van uitstel komt volgens Reuters gewoon afstel. Dat wil het concern niet bevestigen. Er zit natuurlijk een enorme klap geld in de ontwikkeling van het systeem en toegeven dat die doekoe over de balk gesmeten is… dat is slecht voor het imago en de aandelenkoers. Het zal in ieder geval helpen bij de ondersteuning van de versies hierna. Eerst maar eens de huidige problemen oplossen…