Mercedes moet alweer flink betalen voor sjoemelsoftware in diesels

De Duitse dieselgate duurt voort.

We kwamen er onlangs dankzij de GLS 450d maar weer eens achter hoe lekker een dikke dieselbeuker kan zijn. Helaas zal er altijd een negatieve sfeer rondom de zelfontbranders blijven hangen dankzij de sjoemelsoftware en de daarbij behorende dieselgates. Zo’n beetje ieder groot merk dat je kent, heeft een eigen dieselgate. Zo ook Mercedes dat al een aantal keer heeft moeten schikken.

Voor de rechtszaak schakelen we over naar de Verenigde Staten van Amerika. Mercedes zou daar tussen 2008 en 2017 meer dan 211.000 dieselauto’s hebben verkocht waar sjoemelsoftware aan boord zat. Bij de Mercedes-modellen stoten de motoren dertig tot veertig keer zoveel emissies uit dan toegestaan. Door de software was dit bij uitstoottests niet zichtbaar.

Het systeem zat in veel verschillende Mercs. Van E-Klasses tot de GL-, GLE-, GLK-, ML-, R- en S-Klasse. Ook de bedrijfswagens van Mercedes lusten diesel. Daarvoor is het bedrijf al eens eerder gestraft in Amerika. En hoe! In 2020 kreeg Merc een boete van zo’n 2 miljard euro voor de sjoemeldiesels.

Zoveel geld moet Mercedes betalen voor de dieselgate

De autofabrikant en de rechtbank van New York zijn tot een schikking gekomen. Mercedes moet ruim 127 miljoen euro betalen aan de Amerikaanse overheid. Daarvan gaat 102 miljoen euro direct naar projecten die luchtvervuiling voorkomen, verminderen en beperken.

De overige miljoenen hoeft Mercedes voorlopig niet te betalen. Het merk krijgt voor iedere auto met sjoemelsoftware die het terughaalt of repareert 750 dollar (ongeveer 640 euro). Als het lukt om alle auto’s terug te halen, verdient Mercedes juist weer 135 miljoen euro, toch?

Kan Mercedes dan onderaan de streep verdienen aan de dieselgate? Nou, nee. Allereerst kost het ophalen en repareren van de auto’s natuurlijk geld. Daarnaast moeten Mercedes-klanten die de sjoemelsoftware laten verwijderen een vergoeding krijgen van 2.000 dollar (ongeveer 1.670 euro) die wordt betaald door Mercedes.

Tot slot krijgt de autobouwer uit Stuttgart wat andere regels opgelegd. Mercedes mag natuurlijk geen dieselvoertuigen verkopen of leasen die zijn uitgerust met deze illegale emissiemanipulatiesystemen, maar ook geen misleidende uitspraken doen over de uitstootprestaties van een auto én niet beweren dat een dieselauto schoon of milieuvriendelijk is, tenzij die bewering accuraat en onderbouwd is. Bovendien moet het bedrijf regelmatig rapporteren over de voortgang van reparaties.

Gifbeker is nog niet leeg

Houdt de slepende zaak met deze uitgebreide boete dan eindelijk op voor Mercedes? Misschien niet. In het Verenigd Koninkrijk loopt nog een zaak tegen verschillende merken, waaronder Merc. Volgens de aanklagers zou het totale schadebedrag kunnen oplopen tot bijna 7 miljard euro.

