Autorijden onbetaalbaar na kilometerheffing: GOH!

Ja, zo los je wel een probleem op. Gewoon iedereen kapot belasten: het autorijden is onbetaalbaar na kilometerheffing.

Elektrische auto’s beginnen duurder te worden. De voordelen beginnen te verdampen als de inspiratie van Bono voor een nieuwe U2-album. Nu elektrische auto’s zelf beter worden, is het nog altijd een interessante optie. Maar als de voordelen verdwenen zijn, zal men toch weer naar benzine gaan kijken. Op dit moment biedt dat om te gebruiken veel voordelen.

Hoe gaat de overheid dit oplossen? Nou, heel simpel. Elektrische auto’s gaan namelijk duurder worden, auto’s met benzinemotor worden kapotbelast en auto’s met een dieselmotor in principe onmogelijk om mee te rijden. Dat blijkt uit het rapport van het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek). Dit rapport is een paar dagen geleden aan de Tweede Kamer aangeboden.

Draconische maatregelen

Omdat we de doelen niet dreigen te halen – want niet realistisch – worden er draconische maatregelen getroffen om het toch te halen. Denk aan de verplichte elektrische auto van de zaak vanaf 2025 en het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren van 2030. Veel landen houden 2035 aan omdat 2030 niet haalbaar is. Een andere maatregel is het rekeningrijden.

Naast de BPM, BTW, accijnzen en andere manieren om geld af te troggelen komt er NOG eentje bij: betalen naar gebruik. Het is de bedoeling dat dit ‘betalen naar gebruik’ de motorrijtuigenbelasting gaat vervangen. Daarbij zou je kunnen aannemen dat je goedkoper uit bent als je minder gaat rijden.

Bij AutoReview hebben ze even zitten rekenen wat de kosten gaan worden. En je voelt ‘m aankomen, we zijn naïef geweest. We gaan namelijk bizar veel tot krankzinnig veel extra belasting betalen door de nieuwe maatregelen. Ze hebben bij AutoReview gekeken wat de kosten zullen worden van een Kia Picanto (benzine), Peugeot 308 (diesel) en Opel Corsa-e (elektrisch). In principe ga je voor alles veel betalen.

Op dit moment betaal je voor zo’n kleine Kia zo’n 350 per jaar aan MRB, maar dat is 725 euro als je 8.000 km rijdt. Rijd je 15.000 km betaal je 1.359 euro. Bij 30.000 km per jaar is het zelfs 2.718 euro om niet harder dan 100 km/u te mogen rijden in een friggin’ Picanto! Om met Mark Rutte te spreken: Nederland is een hel tof landje.

Autorijden onbetaalbaar na kilometerheffing: zeker bij diesel

De Peugeot 308 HDI is een schaars luxeproduct aan het worden. Nu betaal je zo’n 1.500 euro per jaar aan MRB, dat wordt 1.053 per maand als je 8.000 km per jaar rijdt. Dat is goedkoper! Maar als je iets meer rijdt (15.000 per jaar) dan betaal je bijna 2 mille! Rijd je 30.000 km per jaar, dan betaal je 4 mille… Voor elektrische auto’s wordt het ook in rap tempo minder leuk, want voor een elektrische Corsa ga je zo’n 180 euro per 8.000 km betalen.

Rijd je veel in het buitenland, dan moet je alsnog Den Haag betalen. We hebben het nu nog over heel erg modale auto’s. Alles dat een beetje leuk, snel, groot, zwaar of luxe is, zal extra belast worden uiteraard. De bedrijven die tellers terug draaien gaan gouden tijden tegemoet.

Nu moeten even twee dingen aantekenen. Ten eerste: dit is een plan. Nog niet de definitieve uitvoering. Uiteraard moeten we niet te goedgelovig zijn. Nu elektrische auto’s gewoon duur zullen worden, gaat de overheid de rest kapot belasten. Het is een effectieve en simpele manier.

De kans bestaat natuurlijk dat het plan het niet gaat halen. In de provinciale staten is gebleken dat Nederland niet gecharmeerd is van de milieuplannen van de coalitie. Daarbij zal het extra lastig worden om een dergelijke regeling erdoorheen te drukken. Tenzij ze bij de BBB alleen maar denken een Deutz Fahr , John Deere en Fendt, in plaats van een Maserati, Mazda of Mercedes.

Via: AD Auto.

