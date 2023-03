Theon ITA001 is veel cooler dan zoveelste Singer

Deze Theon ITA001 kan wat ons betreft minimaal wedijveren met een pareltje van Singer.

Nu Porsches groter, breder, zwaarder en luxer dan ooit zijn, groeit ook de markt voor 911-restomods. Dat is een oude Porsche 911 met de beleving van een oude 911, maar met de bragging rights van een nieuwe. Precies wat je wil.

Er zijn diverse bedrijven die zich bezighouden met het ouder eruit laten zien van een 964, terwijl er veel dingetjes moderner zijn.

Naast DP Engineering, Ruf en Singer is daar ook Theon Design. Deze restomodder uit Deddington timmert hard aan de weg. Dit is hun laatste project, de Theon Design ITA001.

Ooit een 964

Het is ooit een 964 geweest, maar daar is niets meer van te zien. De auto ziet eruit als een late jaren ’60 911. Heel erg cool natuurlijk. Ondanks de klassieke looks, is de gehele body opgetrokken uit koolstofvezel. Natuurlijk is ‘kaal’ carbon helemaal in, maar dit is gaver. De auto is wel van carbon, maar loopt er niet mee te koop. Heel erg cool.

Niet alleen het koetswerk van deze Porsche is lichter, bij Theon hebben ze ook hun best gedaan om de auto zo licht mogelijk te maken. Zo is zelfs de kabelboom lichter gemaakt dan standaard!

Geen idee wat de originele weegt, maar het geeft aan dat ze heel ver zijn gegaan met de Theon Design ITA001. In totaal weegt de auto namelijk precies 1.152 kilogram. Dat is geen leeggewicht, maar gewoon met alle vloeistoffen aan boord. Indrukwekkend.

Vermogen Theon ITA001

Dat kunnen we waarschijnlijk ook zeggen van de acceleratie. Want onder de kap huist namelijk een luchtgekoelde vierliter zescilinder boxermotor. De basis van het blok komt uit de Carrera RS 3.8.

In tegenstelling tot andere producten van Theon Design heeft de ITA001 géén mechanische turbo. Wel is het blok is gekieteld, waardoor er 400 pk klaar staat bij 7.500 toeren. Het maximum koppel bedraagt 427 Nm, dat pas bij 6.250 toeren vrij komt.

De (bijzonder zeldzame) transmissie is afkomstig van een Carrera RS 3.8 993, evenals de remmen en het sperdifferentieel. In het interieur is ook alles opnieuw bekleed, uiteraard.

Er zijn compleet nieuwe Recaro’s en de achterbank is gebaseerd op die van de 928. Ondanks de klassieke looks is er bluetooth aanwezig, evenals zes Focal-speakers. De prijs is niet bekend, maar dit kan onmogelijk een koopje zijn.

Oh, en zo klinkt ie ongeveer:

