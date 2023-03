Zakelijke auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2025 verboden?

Auto’s met een verbrandingsmotor moeten nóg duurder gemaakt worden of zelfs verboden. Dat is het advies aan het kabinet.

Zakelijke rijders zijn massaal elektrisch gegaan, maar dat is toch vooral vanwege bepaalde fiscale voordeeltjes. En die gaan langzaam maar zeker verdwijnen. Er zijn aardig wat EV-rijders die dan zonder enige gewetensbezwaren weer in een benzine- of dieselauto stappen. Sterker nog: volgens een recent onderzoek wil bijna de helft straks weer terug.

Hoe kun je zakelijke rijders toch weer in een EV krijgen? Nou, door de verkoop van zakelijke auto’s met een verbrandingsmotor gewoon keihard te verbieden. Dat verzinnen wij niet, maar dat is een van de adviezen aan het kabinet in een nieuw rapport.

In dit uitgebreide onderzoek – uitgevoerd in opdracht van het kabinet – is gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de klimaatdoelen te halen. Je raadt het al: daarbij komen ook auto’s aan bod.

Een van de hoofdmaatregelen die wordt geopperd is een ‘verbod op nieuwverkoop fossiele zakelijke auto’s in 2025′. Oftewel: zakelijk elektrisch rijden moet niet meer aantrekkelijk gemaakt worden, maar verplicht worden.

Dat is nog niet alles: het rapport pleit ook voor een hogere bpm op auto’s met een verbrandingsmotor. Omdat elektrische auto’s duur zijn moeten álle auto’s duur gemaakt worden, zo is de gedachte.

Tot overmaat van ramp moeten volgens het rapport ook de brandstofaccijnzen verhoogd worden én moet de wegenbelasting op benzine- en dieselauto’s omhoog. Het komt er dus in grote lijnen op neer dat Jan Modaal straks alleen nog maar op de fiets of met het OV naar zijn werk moet kunnen.

En betalen naar gebruik, hoe zit het daarmee? Dat staat gepland voor 2030, maar de onderzoekers willen dat eerder invoeren. Dit is namelijk ook een effectieve manier om autorijden te ontmoedigen.

Goed, het gaat nog maar om een advies, dus het moet nog blijken welke maatregelen er daadwerkelijk gaan komen. Dat is aan klimaatminister Rob Jetten. Hij wil in het voorjaar een pakket met maatregelen gaan presenteren.

