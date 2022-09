Peugeot e-308: leasetopper in wording?

De hatchback en station zijn er nu ook als volledig elektrische auto. De nieuwe Peugeot e-308.

Voorheen kon je de Peugeot 308 enkel krijgen met verbrandingsmotor, of als hybride in combi met een elektromotor. Volledig elektrisch, zoals het kleinere broertje de e-208, was er niet bij. Daar is nu verandering in gekomen. Peugeot introduceert de e-308, een volledig elektrische auto.

De Fransen hebben een 54 kWh groot accupakket in de auto gestopt. Het opgegeven rijbereik is 400 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Snelladen kan met een max van 100 kW. Daarmee is de elektrische auto in minder dan 25 minuten van 10 tot 80 procent te laden. Thuis of publiek laden aan een reguliere paal gaat met drie fasen en 11 kW.

Het uiterlijk is ten opzichte van een gewone 308 niet heel veel anders. Peugeot houdt de verschillen bewust minimaal. Een Peugeot e-308 naast een exemplaar met benzinemotor heeft toch een aantal kleine verschillen. Zo komt de e-308 met zijn eigen design velgen en zijn er de nodige badges te vinden. De grille is bijvoorbeeld wel hetzelfde gebleven. Een elektrische auto voor de automobilist die niet van de daken wil schreeuwen dat hij of zij elektrisch rijdt.

De elektromotor levert 156 pk en 260 Nm koppel. Overduidelijk is de prioriteit van range over prestaties. In het persbericht communiceert Peugeot geen prestatiecijfers. De elektrische Peugeot e-308 komt medio 2023 op de markt. In de loop van de introductie zal er ongetwijfeld meer bekend worden over dit model.