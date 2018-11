‘Auto’s die veel CO2 uitstoten moeten meer betalen per kilometer’

Volgens de RAI Vereniging is er maar één logische ontwikkeling mogelijk om klimaatdoelstellingen te halen. Het nadeel is dat rijders van zes, acht, tien en twaalfcilinders dit gaan voelen. Al is er een uitweg..

Het Kabinet heeft als milieudoelstelling om in 2030 vier Mton minder CO2 te willen uitstoten in vergelijking met wat nu het geval is. In het geval van de auto hoopt de overheid we tegen 2030 massaal zijn overgestapt op de elektrische auto.

Volgens de RAI Vereniging gaat deze aanpak niet voldoende zijn. De instantie heeft in samenwerking met adviesbureau Revnext onderzoek gedaan naar een alternatieve vorm voor het autobelastingenstelsel. Men spreekt over betalen naar gebruik. Er is echter een twist. Niet de traditionele kilometerheffing zoals we die al vaker hebben gehoord, maar een kilometerheffing op basis van de CO2-uitstoot.

Automobilisten die een auto hebben met een hoge CO2-uitstoot moeten per kilometer meer betalen in vergelijking met iemand die een zuinige auto heeft. In de praktijk betekent dat een ritje Rotterdam-Amsterdam voor iemand met een Audi RS 6 Avant veel duurder gaat uitpakken in vergelijking met iemand met een BMW 520i Touring. Nu is dat op het gebied van brandstof natuurlijk al duurder voor de Audi-rijder in dit voorbeeld, maar daar komt met deze methode ook nog eens een dot extra belasting bovenop.

Hoeveel een vervuilende rijder meer moet gaan betalen in vergelijking met een schonere rijder geeft de RAI Vereniging niet aan. Wel stelt de organisatie er tegenover dat het autobelastingstelsel van BPM en MRB op de schop gaat in ruil voor deze kilometerprijs. Wellicht niet eens zo’n heel gek idee. Met het verdwijnen van de BPM (onder meer circa 65.000 euro op een Mustang 5.0) kun je zo’n Ford veel voordeliger aanschaffen als bijvoorbeeld een tweede auto. Het geld dat je normaal zou gebruiken voor de BPM, kan met dit nieuwe systeem gebruikt worden om de ‘vervuilende kilometers’ te betalen.

De overheid moet immers toch een keer gaan kijken naar de autobelastingen. Blijft het zoals het nu gaat, dan gaat het Kabinet op termijn inkomsten mislopen. Denk aan de komst van elektrische auto’s die geen met accijns belaste brandstof tanken, maar opladen. De RAI Vereniging schat dat de overheid 10,7 miljard euro aan inkomsten misloopt tot 2030 als er niets gedaan gaat worden aan de autobelastingen.

Fotocredit: @henrikt via Autojunk