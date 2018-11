Opgelet! CBR verhoogt prijzen auto-examens

Hark, hark, hark.

Wie aan het rijlessen is en zo goed als klaar is voor de examens doet er goed aan dit jaar nog af te rijden. Het CBR gaat namelijk de prijzen voor het theorie- én praktijkexamen verhogen. Het gaat om een stijging van circa 5 procent.

De grootste stijging is voor het praktijkexamen. Dat kost nu 102 euro, exclusief de kosten van de rijschool. Vanaf 1 januari 2019 moeten examenkandidaten 108 euro lappen voor het praktijkexamen. Een stijging van 6 euro. Dat tikt lekker aan als je een paar keer gezakt bent. De prijs van het theorie-examen gaat met 1,50 euro omhoog en komt uit op 33 euro. Dan is er nog de gezondheidsverklaring. Het aanvragen van zo’n verklaring gaat 37,80 euro kosten, een stijging van 3 euro.

Het CBR wijt de stijgingen aan de klassieke inflatiecorrectie. Ook een nieuwe CAO, het stijgen van de pensioenpremie, het toegenomen aantal gezondheidsverklaringen en het stijgen van de zeespiegel zijn volgens het CBR redenen om de tarieven te verhogen. Oké, die laatste is niet waar. Klagen kan op het Malieveld. Spandoeken als ‘rijbewijs is voor de elite!1!!!’ en ‘baas in eigen lesauto’ incoming.