Bizar: Toyota RAV4 krijgt extra passagier na forse aanrijding

Da's even schrikken!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Soms wordt een aanrijding veroorzaakt door onoplettendheid, soms door het verraderlijke aantal paarden onder je rechtervoet en soms zit er gewoon een pannenkoek achter het stuur. Dat is allemaal te verklaren. Wat moeder natuur soms op je pad gooit is moeilijker te verklaren en vooral onvoorspelbaarder. Daar kwam een Amerikaanse bestuurster op de harde manier achter.

Melissa Misthal reed in Michigan met haar Toyota RAV4 over een interstate toen ze ineens een hert tegenkwam. Dat is niet vreemd, want in Michigan steken die beesten wel vaker de weg over. Dat ze serieus gevaarlijk zijn voor automobilisten blijkt nogmaals: de RAV4 is compleet opengescheurd door de klap met het hert. Misthal kon zonder kleerscheuren uit de auto komen, maar hetzelfde kan niet gezegd worden van het hert. Hij (zij?) kwam terecht op de achterbank en heeft het niet overleefd.

Het hert heeft er voor gezorgd dat de Toyota RAV4 ook zijn waterloo heeft gevonden. De voorruit en het dak zijn flink beschadigd, waardoor deze toch al niet zo frisse SUV afgeschreven kan worden. Overigens kan een hert nog veel heftiger toucheren met een auto: als hij/zij bijvoorbeeld een circuit oversteekt of Pieter van Vollenhoven tegenkomt. Over dat laatste gesproken: ook in Nederland zijn er wilde herten, dus wees daar alert op. (via Howell Township Police Department op Facebook)