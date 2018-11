Bovag en RAI: “BPM kan verdubbelen door WLTP”

Klein of groot, de BPM knalt straks door het plafond.

Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat staatssecretaris Menno Snel verkondigde dat er niets ging gebeuren met de BPM-tabellen. Normaal gesproken zou dit geen enorm probleem zijn, maar in het licht van de recentelijke geïmplementeerde WLTP-cyclus kan dit voor volgend jaar enorme gevolgen hebben. Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging weten het zeker en presenteren ter bewijs zelfs een reeks angstaanjagende cijfers.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij vandaag dat de beide partijen vandaag dat zij groot voorstander zijn van de nieuwe WLTP-regeling, maar dat de BPM-tarieven naar verhouding aangepast moeten worden. Dit in een poging de hoge belastingkosten, die als gevolg van de nieuwe regeling tot stand zullen komen, tegen te houden. De voorbeelden die Bovag en RAI Vereniging aanhalen, zijn stuk voor stuk ongewijzigd. Oftewel, ze zijn niet groter of zwaarder dan dat ze in eerste instantie waren. “Het zijn dus appels met appels, identiek in gewicht, motorvermogen, technische specificaties, etc. Het enige verschil is de Europese meetmethode voor het vaststellen van de emissies“, zo schrijven ze.

Daarnaast hebben Bovag en RAI Vereniging een lijst van in totaal 50 modellen opgesteld, waarop de veranderingen n.a.v. de introductie van de WLTP-cyclus nog nader wordt bekeken. Hoewel de BPM in 11 gevallen met minder dan 10 procent stijgt, zien we bij de andere 39 modellen een aanzienlijke stijging in belastingkosten. Dit terwijl voormalig staatssecretaris in 2016 nog beloofde dat de auto’s die aangekocht worden onder de WLTP-regeling, niet duurder zullen worden. In sommige gevallen, zoals bij de Opel Karl en Astra (Sports Tourer), Renault Clio (Estate), de Hyundai i10 en i20, evenals de Kia Rio verdubbelt het BPM-bedrag.

Beide partijen wezen er overigens ook nog op dat de gemiddelde BPM in Nederland sinds 2015 met de helft is gestegen. Daarmee wijzen ze de Tweede Kamer wederom op een voornemen dat niet is verwezenlijkt, want de BPM moest tot en met 2020 juist geleidelijk afgebouwd worden.

Houdt het hiermee dan op? Welnee. Dit zijn namelijk de cijfers waarbij de verkopen van volledig elektrische auto’s nog zijn inbegrepen. Vissen we deze niet-betalers er even uit, dan komen we uit op een nog hoger gemiddelde.