Auto’s juist minder zuinig ten opzichte van fabrieksopgave

Auto’s worden juist minder zuinig ten opzichte van de belofte van de fabrikant.

Het verbruik van een auto is bijzonder lastig vast te stallen. Het gaat er bijna niet om wat je rijdt, maar hoe je rijdt. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ga maar even een week als een idioot rijden (te veel gas geven, veel kleine stukjes, niet anticiperen, altijd haast) en daarna een week gewoon keurig met het verkeer meetuffen. Je zal zien dat het verbruik enorm zal afnemen.

Maar in de buurt komen van de verbruiksopgave van de fabrikant, blijft heel erg lastig. Volgens de ‘International Council on Clean Transportation’ wordt dit gat namelijk telkens groter. Veel groter. Ze hebben namelijk een enorm onderzoek gedaan en 160.000 auto’s onderzocht. Nou ja, ‘onderzocht’, ze hebben de gegevens van 160.000 euro’s op Spritmonitor gepakt en die vergeleken met de fabrieksopgave.

Auto’s juist minder zuinig

Laten we beginnen met het goede nieuws: de auto’s van nu zijn schoner dan de auto’s van ‘vroeger’. Het probleem is dat het niet echt op schiet. Volgens de EU is het verbruik met 7,3% gedaald tussen 2018 en 2022. Het prboleem is dat dit in het echt slechts 2,3 procent. Nou ja, in het echt, op Spritmonitor, dus.

Volgens het het ICCT moet de EU als de wiedeweerga correcties doorvoeren, omdat het brandstofverbruik dus nog altijd te hoog ligt. Nu hebben we al een hele hoop gewonnen doordat men is overgegaan van de optimistische NEDC naar de realistischere WLTP. Het ICCT ziet dat de kloof tussen de WLTP en realiteit ernstig begint te groeien.

Enge methode

Uiteraard heeft de EU een hele enge methode bedacht om dit te controleren. Bij ALLE auto’s die dit jaar voor het eerst binnenkomen van de APK, worden de verbruikscijfers uitgelezen en opgestuurd naar de RDW! Alsof Microsoft besluit om jouw browsergegevens even naar de GGZ te sturen bij de eerstvolgende softwareupdate.

De RDW stuurt die gegevens vervolgens dan naar het Europees Milieuagentschap. Godzijdank gaat de EU niet helemaal George Orwell en kun je (nu nog) weigeren om die gegevens niet te delen. Wel handig om te weten: voor de uitkomst van de APK maakt het niet uit.

Nuance

Dan is het nu tijd voor de inmiddels beroemde Autoblog Nuance. Kijk: de cijfers liegen niet. Zelf gebruiken we de cijfers van Spritmonitor ook bij de Autoblog Adviezen. Het is natuurlijk wel zo dat dit voornamelijk Duitse cijfers zijn, inclusief bergachtige omgevingen en een snelweg waar je door kunt rijden.

Daarnaast neemt de populariteit van de plug-in hybride toe. En nog meer dan met een gewone auto is HOE je de techniek gebruikt, van belang. Als je van laadpaal naar laadpaal rijdt, kun je tegenwoordig bijna uitstootvrij rijden. Echter, laad je nauwelijks en rijd je veel hoge snelheden, dan stijgt het verbruik aanzienlijk. Dan zijn er grotere verschillen tussen de realiteit en fabrieksopgave.

En dan nog een kleine ’told you so’. Kleine A-segmenters die geen elektrische ondersteuning hebben, worden minder en minder verkocht. Juist bij deze auto’s is vaak het verschil tussen de opgave en realiteit relatief klein, terwijl de verschillen bij de PHEV’s die enorm gestimuleerd worden dus heel erg groot kan zijn.

Fotocredit: niet al te zuinige Audi’s op een rijtje door @spotcrewda via Autoblog Spots.