Zo maak je jouw generieke Tesla Model Y uniek

Want je struikelt over die generieke zetpillen. Check hier een overzicht van items die jouw Model Y uniek kunnen maken.

Stel, je hebt een Tesla Model Y gekocht. Of geleased. Of gefinancierd.In elk geval van harte gefeliciteerd! Je hebt een geweldige auto onder de bips. Als je een familieauto onder de 50 mille zoekt die alles kan, dan is de Model Y mogelijk de beste optie. Dus vanuit dat oogpunt begrijpen wij volkomen de gemaakte keuze.

Er is alleen heel erg groot nadeel aan de Model Y en dat is dat de auto generieker is dan wachtmuziek van een lift in een net-niet viersterren hotel. Het is een soort rijdende zetpil die sommige mensen als hinderlijk kunnen ervaren. Bij Tesla maken ze het er ook niet makkelijker op. De configuratiemogelijkheden zijn namelijk minimaal.

Je kunt namelijk kiezen uit vijf lakkleuren. Wit is standaard, blauw en zwart kosten je 1.300 euro. Midnight Cherry Red en Quicksilver zijn fraaiere tinten (veel betere kwaliteit ook), maar kosten 2.600 euro. That’s it. Qua wielen is het van hetzelfde laken en pak:

Standaard heb je de 19” Gemini velgen, optioneel kun je kiezen voor de 20” Induction-velgen, die dan meteen zwart zijn. Als dat je smaak niet is, jammer dan! Qua interieur zijn er ook twee mogelijkheden: zwart ‘leer’ (gratis) of wit ‘leer’, waarbij de middenarmsteun en deurpanelen wel zwart zijn. Dat kost je dan 1.200 euro. Tenslotte is er nog een trekhaak voor mensen die dat willen en kun je kiezen om AutoPilot of Full Self Driving Capability te unlocken voor serieuze bedragen.

Kortom, dat zijn niet heel veel mogelijkheden om er jouw auto van te maken. Het staat natuurlijk ook in elkaars verlengde. Vanwege uitermate geringe keuze die je hebt, kan Tesla eenvoudig de productie stroomlijnen. Dat betekent dat ze niet alleen heel erg veel auto’s kunnen bouwen, maar ook tegen een lage prijs. Dus die uitermate beperkte keuze is ook een beetje het succes van het merk en de reden dat jij er eentje hebt.

Maar wat als je er toch nog iets van wil maken? Wat is er dan mogelijk? En wat kost dat dan? En is dat dan de moeite waard? Nou, dat wilden wij ook weleens weten. Daarom gingen we op de redactie eens eventjes zoeken naar toffe upgrades bij bedrijven als Absolute Motors om te checken voor de Model Y en wat er allemaal mogelijk is.

Ramen tinten

€ 1.089

Via Absolute Motors

Een van de makkelijkste manieren om de auto er ietsje toffer uit te laten zien, is door de ramen te tinten. De Model Y heeft een enorme ‘greenhouse’, dus het heeft zeker effect. Uiteraard dien je wel rekening te houden met wat er is toegestaan qua tinten. Met name de voorste zijruiten en voorruit. Je kunt ervoor kiezen die op zijn sterkst te tinten binnen de wettelijke kaders en de rest erop aan te passen. Of je doet alleen de zijruiten achter en achterruit, maar dan wat donkerder. Tip: zorg dat je het bij een goed adres laat doen. Ramen tinten is iets dat zorgvuldig moet gebeuren.

De Duitse manier

KW V3: €2,458.54 (excl. montage)

BBS CI-R Unlimited: 3.270,12

Twee ijzersterke namen in de Duitse tuningwereld: BBS en KW. Heel eventjes behoorde BBS ook tot de KW-group, tot voor kort. Dit leverde een aantal samenwerkingen op. Eentje daarvan was met een Tesla Model Y. De KW V3 is een hoogwaardige schroefset die je in hoogte kunt instellen. Vervolgens kun je de hardheid ook aanpassen, zowel de ingaande als uitgaande slag. Ten opzichte van het standaard model kun je de Model Y nu 5 millimeter verhogen (jazeker) of 20 millimeter verlagen. De KW V3 Schroefset kost een lieve duit, dat dan weer wel. En het moet ook nog gemonteerd worden.

De BBS CI-R velg is een zogenaamde flowformed-velg. Dit houdt in dat de voorzijde van het wiel gegoten is, en alles erachter gerold. Het is een soort proces tussen smeden en gieten in, zowel qua prijs als gewicht. De CI-R bestond al een tijdje, de CI-R Unlimited is nieuw. Qua model hetzelfde, maar je kan alles bij deze velg configureren. Zonder gekheid: er zijn meer configuratiemogelijkheden voor de BBS CI-R dan de Tesla Model Y. Je kan kiezen uit diverse kleuren, kleuren qua naafdoppen, schroefbouten, ventieldopjes en velgbeschermers.

HRE FlowForm FF11

€ 4.658,5

HRE

Mocht je een kniesoor zijn en liever voor HRE Wheels gaan, dan kan dat ook. Net als bij BBS heb je keuze tussen (extreem dure) gesmede velgen en iets betaalbaardere flowformed-velgen. In dit geval hebben we de 21 HRE FlowForm FF11 voor je. Deze wielen passen precies op de Model Y en geven je Tesla een iets modernere look ten opzichte van de klassieke BBS-jes. De prijs is wel bijzonder stevig te noemen, maar veel beter dan HRE wordt het niet.

In hoogte verstelbare veren

€ 1.563,32 (excl. montage)

MSS Suspension via Absolute Motors

Het kan zijn dat je de prijs voor een KW V3-schroefset ietwat aan de heftige kant vindt. Daar heb je een punt, want voor 2.500 euro komen ook pareltjes van Cobra (Evo-R), AST (5100) en Ohlins voorbij. Dat is dan net eventjes wat hoogwaardiger en vooral meer waar voor je geld. Het kan zijn dat je een schroefset net eventjes te veel van het goede vindt, maar met enkel en alleen verlagingsveren niet tevreden bent. Dan zijn er ook in hoogte verstelbare veren verkrijgbaar. Deze veren van MSS Suspension kun je met een schroefdraad aanpassen, net als met een schroefset. Het verschil is dat ze werken met de standaard demper.

Verlagingsveren

€ 860 incl. btw, montage en uitlijnen

Cobra via PSR Parts

Mocht je nooit je hoogte aan willen passen, maar gewoon een lage Model Y wensen, dan kan dat natuurlijk ook. Bij PSR Parts in Woerden kun je kiezen voor Cobra verlagingsveren die ontworpen zijn om met de standaard demper samen te werken. Dat laatste is een bijzonder belangrijke voorwaarde, want je hebt met een lagere veer immers minder ruimte voor de demper om te bewegen. Bij een SUV-achtige heb je gelukkig voldoende ruimte om mee te werken. In dit geval liggen de verlagingsveren voor 60 mm lager en achter 40 mm. Daardoor is de stance ineens ook een stukje beter en het zwaartepunt lager. De prijs valt ook behoorlijk mee, gezien het eindresultaat.

Chiptuning

€ 499

Unlimited Chiptuning

Ja, ook Chiptuning schijnt gewoon mogelijk te zijn voor de Tesla Model Y. Hoe het precies in zijn werk gaat: puur softwarematig. Het vermogen stijgt van 351 pk naar 380 pk voor het Long Range-model, maar qua koppel maak je de grootste winst van 571 Nm naar 683 Nm. Voor een Model Y ga je omhoog naar 462 pk en 639 Nm naar 492 pk en 739 Nm. Nu wil Tesla ook weleens tussendoor een update doorvoeren, dus het kan zijn dat jouw Model Y stiekem al sneller is. Altijd even een rollenbankmeting doen, dus.

Gaspedaaltuning

€ 299

DTE Tuning

Kennen jullie dit fenomeen? Gaspedaaltuning! Dat is een dingetje tegenwoordig en gelukkig bestaat. Auto’s moeten tegenwoordig EN heel erg snel zijn (dat wil de consument) EN heel erg efficiënt (dat wil de overheid graag). Door te spelen met calibratie van het gaspedaal kun je een auto heel erg snel laten aanvoelen (door 80% van het vermogen vrij te geven bij 20% indrukken van het gaspedaal). Je kan dit – ook voor je Tesla Model Y – dopen om te zorgen dat de respons op je gaspedaal weer prettig aanvoelt omdat het lineair is. Bij DTE kun je dat helemaal afstellen

Adro bodykit

€ 7.471,75 (excl. montage)

Het kan natuurlijk zo zijn dat je de meeste modificaties veel te subtiel vindt. Daarvoor is het tijd om er een stapje bovenop te doen met deze ‘Adro Premium Prepreg bodykit’! Het is een complete set van voor tot achter. Het is niet bedoeld voor mensen die een subtiele auto wensen.

Lederen bekleding inbouwen

Voorbeeld Model 3, fotocredits: Leder Inbouw Nederland.

We hebben veel exterieur-modificaties om aan de buitenwereld te tonen dat jouw Tesla uniek is (en dus jij ook, bijzondere belhamel!), maar je moet je zelf zeker niet te kort doen. Je kunt er ook voor kiezen om het interieur opnieuw te bekleden. De standaard plastic bekleding van Tesla is op zich best aardig. In de hele eco-strijd hebben fabrikanten hun kans gezien om leder te vervangen door plastic alternatieven. Die zitten op zich ook prima, maar echt leer wordt mooier oud, ruikt lekkerder en voelt prettiger aan, zeker op lange ritten. Je kunt het gehele interieur laten bekleden bij een hele hoop bedrijven in Nederland. Dan krijg je echt leer en kun je meteen kiezen uit meer kleuren.

Wrappen

En als je dan tóch je Model Y wil individualiseren, ga dan meteen voor een unieke kleur. Bestel dan een witte, want voor 2.400 euro heb je een wrap naar keuze bij WrapCity. Let op: dan heb je enkel de buitenkant. De binnenzijde bij de deuren zijn dan 900 euro extra.

Yoke

€ 929,90

Greendrive Accessoires

Tesla heeft de wereld veranderd. Of je Musk nu een mafkees vindt of een gek, de mate van succes bepaalt dat het een genie is. Maar die Yoke is een geintje zonder nut. Toegegeven, extreem onprettig in het gebruik is het niet en net als met een iemand die je ontvoert went het snel, maar het is niet nodig. Maar wil je tóch een yoke, voor minder dan 1.000 piek heb je zo’n ding. Maar ja, voor minder dan 1.000 piek kun je ook lekker uit eten in sterrenrestaurant en overal ‘ja’ op zeggen in plaats van ‘mag ik nog wat brood en kraanwater’. Keuzes.

YOLO

Offroad package via Unplugged Performance

Unplugged Performance is een beetje de AC Schnitzer, AMG of ABT of van Tesla. Zowel qua tuning, motorsport als individualisatie gaat Unplugged Performance verder waar Tesla stopt. Zoals bekend stopt Tesla vrij snel met een het aanboden voor personalisatie van jouw voertuig, maar bij Unplugged kan je dus alles kanten op. Zoals met de stoere offroad-conversie. De Model Y is meer MPV dan SUV, maar met deze modificaties win je iets aan uitstraling. En gezien de offroad-banden en liftkit zullen de prestaties in het terrein (ietsje) beter zijn.