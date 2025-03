Auto’s met een kilometerblokker gaan door de shredder!

De rechter is keihard. Auto’s met een tellerblokker worden uit het verkeer gehaald en worden mogelijk vernietigd.

Als jij een occasion koopt wil je natuurlijk dat de kilometerstand netjes klopt. De kilometerstand vergelijken met de staat van de auto en de boekjes helpt altijd. Nog beter: gewoon geen auto kopen bij een malafide handelaar.

Terugdraaien van kilometerstanden is nog altijd een ding, maar rijden met een tellerblokker is helemaal hip. Daar gaat nu keihard tegen opgetreden worden.

Kilometerfraude is al jaren een groot probleem en kost de Nederlandse staat jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. Mensen betalen te veel voor een afgeragde bak en krijgen opeens met pittige reparaties te maken, die helemaal niet passen bij een auto’s met een lage kilometerstand. Bovendien is er veel te veel voor de auto betaald, want de kilometerstand klopt niet.

Rechter zegt: naar de sloop ermee

Bij politieacties zijn de afgelopen tijd meerdere auto’s gepakt met een zogenaamde kilometerstopper. Dit ding zorgt ervoor dat de kilometerteller stopt met het tellen van gemaakte kilomeers. Rechtbanken hebben nu geoordeeld dat deze auto’s ‘onherstelbaar gemanipuleerd’ zijn. Met andere woorden: rijp voor de shredder. Daarover bericht Vereniging Aanpak Tellerfraude in een persbericht.

Vier recente rechtszaken laten zien dat de rechters er helemaal klaar mee zijn. Auto’s met een tellerblokker? Weg ermee! Zelfs een RDW-keuring als eventuele oplossing wordt niet geaccepteerd. De auto’s vormen een veiligheidsrisico en moeten gesloopt worden, aldus de rechters. Auto’s met een tellerblokker verdwijnen niet meteen in de shredder. Zolang er nog cassatie mogelijk is worden de auto’s nog niet gesloopt.

Als de politie bij een controle constateert dat het voertuig is uitgerust met een tellerblokker ben je de sjaak. De auto wordt in beslag genomen en het is vermoedelijk de laatste keer dat je erin gereden hebt.

Goed nieuws voor de eerlijke rijders onder ons. Het is zonde van de gesloopte auto’s, maar een harde manier om fraude door middel van een tellerblokker aan te pakken. Criminelen verliezen niet alleen hun auto, maar kunnen ook nog eens een dikke boete verwachten. Kortom: een risico van vaak vele tienduizenden euro’s. Hopelijk heeft de maatregel een effect.