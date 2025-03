Waar in Nederland rijden de meeste elektrische auto’s?

Genoeg elektrische auto’s in Nederland, maar waar rijden ze?

Een volledig elektrische auto tegenkomen was 15 jaar geleden nog heel bijzonder, nu doodgewoon. Maar waar kun je nou de hoogste concentratie EV’s vinden? Daar waren ze bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook wel benieuwd naar. De RVO heeft het CBS aan het werk gezet om hier onderzoek naar te doen.

Utrecht heeft de hoogste EV-dichtheid

Daardoor is er nu voor het eerst vanuit het CBS gekeken naar het aantal volledig elektrische auto’s per provincie. Het gaat je vast niet verbazen dat Utrecht als ‘winnaar’ uit de bus is gekomen. De stad omarmt met zijn gemeentebestuur de elektrische auto en daar doet de gehele provincie vrolijk aan mee.

Utrecht telt 65 volledig elektrische auto’s per duizend voertuigen. Op de tweede plaats staat Flevoland met 62 volledig elektrische auto’s per duizend voertuigen. Hoe zuidelijker je gaat, hoe minder EV’s je er gaat vinden. De minste elektrische auto’s tref je in Limburg met 32 EV’s per duizend voertuigen.

Het is niet dat ze in Limburg EV’s haten en in Utrecht spontaan verliefd zijn op de emissievrije apparaten. Er is een verband met het aantal EV’s en de hogere bevolkingsdichtheid in een provincie als Utrecht. Laadpalen genoeg en milieuzones kunnen ook een middel zijn voor inwoners om voor een elektrische auto te kiezen. In Limburg zijn er minder stedelijke gebieden en dus ook minder elektrische auto’s.

Utrecht is niet de winnaar als het gaat om de meeste elektrische auto’s qua provincie. In een grotere provincie met meer inwoners is de kans ook weer groter dat er meer EV’s zijn. Niet zo gek dat Zuid-Holland bovenaan staat. Dit zeggen de cijfers:

EV’s per provincie

Zuid-Holland – 97.515 volledig elektrische auto’s Noord-Holland – 79.268 Noord-Brabant – 72.389 Gelderland – 51.838 Utrecht – 44.826 Overijssel – 24.080 Limburg – 20.541 Flevoland – 14.060 Friesland – 12.285 Groningen – 9.390 Drenthe – 9.257 Zeeland – 7.368

De vraag is het of het aantal EV’s in Nederland gestaag blijft stijgen, of dat de stijging een stuk minder hard gaat verlopen. De RVO meldde deze week dat een derde van de elektrische rijders overweegt om volgend jaar over te stappen op een brandstofauto zodra de belastingvoordelen voor elektrische voertuigen verdwijnen.

In 2030 gaan deze voordelen helemaal weg, en dan zou 60 procent niet langer voor elektrisch kiezen. Het zou een keerpunt kunnen betekenen. Van de meer dan 9 miljoen auto’s op de Nederlandse wegen is slechts 443.000 een volledig elektrisch model. Food for thought voor de Rijksoverheid.