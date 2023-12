Auto’s vallen massaal stil op de N630 vanwege water in de benzine

Goedkope Belgische benzine was in dit geval wel érg goedkoop.

Als je kort na het tanken opeens stilvalt, dan ga je misschien toch even twijfelen of je wel de juiste brandstof hebt getankt. Ook al gaat diesel tanken tegenwoordig lastig met een benzineauto. Het kan echter ook aan het tankstation liggen…

Zo was er eerder dit jaar een Rotterdams tankstation dat per abuis de benzine en diesel had omgewisseld. Daardoor kwamen zowel benzine- als dieselrijders in de problemen nu hun tankbeurt. In Brabant waren er gisteren ook tankproblemen, maar dit had weer een andere oorzaak.

De bergers in de buurt van Tilburg hadden het gisteravond druk, want op de N630 stonden er vanochtend opeens allemaal auto’s langs de kant. Een van de gedupeerden vertelt tegenover het AD dat hij nog vijf andere gestrande auto’s had gezien, naast zijn eigen auto. En dat was alleen nog maar op deze weg.

De oorzaak hiervan lag in België. Al deze auto’s hadden namelijk lekker goedkoop getankt in het Belgische Poppel, vlak over de grens. Wat bleek? Er zat water bij de benzine. Nu snappen we waarom de benzine zo goedkoop is in België.

Zonder gekheid: het tankstation vermoed dat er regenwater in de ondergrondse opslag is gelekt. Daardoor stonden mensen gisteren dus een mengsel van benzine en water te tanken. En dat is een ‘groene brandstof’ waar je niet heel ver mee komt.

Gelukkig zijn ze bij het tankstation de beroerdste niet en gaan de gedupeerde automobilisten als het goed is gecompenseerd worden.

Bron: AD

Foto: Drukte bij het tankstation in Poppel, gespot door @krishh20