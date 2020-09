Kia kondigt heuse EV-invasie aan - Autoblog.nl

Kia volgt in het kielzog van Hyundai en kondigt ook een hele reeks elektrische auto’s aan.

Kia doet het momenteel erg lekker in Nederland. Sterker nog: vorige maand waren ze het best verkochte merk van ons land. Dit succes is niet in de laatste plaats te danken aan hun elektrische verkooptopper, de Kia e-Niro. Samen met de e-Soul vormt deze auto de afdeling elektrisch binnen het Kia-gamma.

Geen van deze modellen was de eerste elektrische auto van Kia. Dat was namelijk de Kia Ray. Je hoeft je niet te schamen als je die niet kent, want die was alleen bedoeld voor de thuismarkt. Dat was ook duidelijk te zien: de Ray ziet eruit als een kei car. In Nederland zou de auto met deze naam sowieso geen succesnummer zijn geworden omdat het net iets te goed rijmt op een bepaald onfris woord.

Zowel de e-Niro als de e-Soul zijn gebaseerd op modellen die ontworpen waren met verbrandingsmotoren in het achterhoofd. Een auto die vanaf de grond is opgebouwd als elektrische auto zul je niet tegenkomen in de Kia-dealers. Daar gaat binnenkort verandering in komen.

Het merk wil namelijk een “leidende positie innemen op de wereldwijde EV-mark.” Wie wil dat niet? Om dit voor elkaar te boksen heeft Kia een hele nieuwe generatie aan elektrisch auto’s in de pijplijn zitten. Dit betekent concreet dat er de komende zeven jaar zeven nieuwe elektrische modellen op de markt zullen verschijnen.

De eerste vruchten van het nieuwe plan krijgen we volgend jaar te zien. Dan wordt het eerste model onthuld, dat momenteel de naam CV draagt. De Koreanen kennende zal daar ongetwijfeld nog een hippere naam voor in de plaats komen. Kia Heat ofzo.

De modellen komen te staan op het nieuwe elektrische platform van de Hyundai Group, genaamd Electric-Global Modular Platform, oftewel E-GMP. Hyundai’s nieuwe submerk Ioniq gaat ook van dit platform gebruik maken.

De nieuwe generatie elektrische auto’s krijgt ook een geheel eigen designtaal. Kia deelt alvast een teaser, maar daar worden niet veel wijzer van. Het wachten is dus op de eerste beelden van de CV.