Autoshow van Peking uitgesteld vanwege coronavirus

De beurs volgt het voorbeeld van de GP van China.

In de autowereld ondervindt men niet alleen ernstige hinder van het coronavirus op het vlak van productie. Ook evenementen komen in de knel door de epidemie. Zo werd eerder deze week bekendgemaakt dat de GP van China niet door zal gaan in het weekend van 17 tot 19 april. Nu is aangekondigd dat ook de Autoshow van Peking, ook wel bekend als Beijing, geen doorgang zal vinden op de geplande datum.

De autoshow in de Chinese hoofdstad werd voor het eerst gehouden in 1990. Sinds de Chinese economie en daarmee de automarkt een enorme groei ondergaan is ook de beurs belangrijker geworden. De beurs wordt om de twee jaar gehouden. In 2018 trok de Autoshow van Peking ruim 800.000 bezoekers. In 2012 liep er zelfs een meer dan een miljoen mensen rond (zie foto). Daarmee behoort het evenement tot de drukste autobeurzen.

April zou een belangrijke maand worden voor Chinese auto-evenementen. De beurs zou twee dagen na de Chinese Grand Prix van start gaan. Nu zijn beide evenementen dus geschrapt van de agenda. Wanneer de beurs wel gehouden zal worden is niet bekend.

Er zijn ook al evenementen buiten China afgelast vanwege het virus. Als er een besmet iemand op een internationaal evenement mensen aan gaat steken is het virus natuurlijk snel verspreid. Om die reden is de telecombeurs Mobile World Congress, die deze maand in Barcelona plaats zou vinden, dan ook afgelast. De vraag is of die autoshow van Genève dan wel door zal gaan. Gelukkig is dit vooralsnog wel het plan. Dat betekent niet dat er geen rekening gehouden wordt met het coronavirus. Palexpo, die de beurs huisvest, heeft namelijk al voorzorgsmaatregelen gecommuniceerd.