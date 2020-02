Tesla moet kappen met bouw Gigafactory

Tot de Duitse rechter een oordeel heeft geveld in ieder geval.

Hoewel Tesla een stuk groener is dan de meeste andere autofabrikanten hebben ook zij aan de stok met milieuactivisten. Duitse boomknuffelaars hebben er namelijk problemen mee dat Tesla bomen kapt voor de bouw van hun Gigafactory.

De rechter heeft Tesla nu gesommeerd onmiddellijk te kappen met het kappen. Dit is nog niet meteen een reden voor een feestje bij de milieuactivisten. De uitspraak moet namelijk nog volgen. De werkzaamheden moeten alleen stilgelegd worden tot het zover is. Er waren nog maar drie dagen nodig om het werk te voltooien en dan zou het kwaad dus al geschied zijn. Vandaar dat de rechter de activiteiten een halt heeft toegeroepen.

De Gigafactory moet uit de grond gestampt worden in Grünheide, in de Duitse deelstaat Brandenburg. Zoals de naam doet vermoeden is er veel groen in deze omgeving. Om een gigantische fabriek kwijt te kunnen zal er toch wat bebossing het veld moeten ruimen. Tesla wil om precies te zijn 92 hectare vrijmaken voor de fabriek.

De aanklager in deze zaak is de Grüne Liga Brandenburg. Zij zijn van mening dat de kap het het dierenleven en de watervoorziening bedreigd. Er hebben al honderden demonstranten hun ongenoegen geuit.

Er zijn overigens ook genoeg Duitsers die Tesla met open armen ontvangen. De Gigafactory zorgt namelijk voor veel werkgelegenheid, waar de Duitse autofabrikanten juist banen aan het schrappen zijn. Diverse politici volgen de ontwikkelingen rond de rechtszaak ook met argusogen. Zij willen Duitsland juist zo aantrekkelijk mogelijk maken voor partijen als Tesla. Met een dergelijk onthaal geef je als land natuurlijk geen goed visitekaartje af.

