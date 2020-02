Dit is de nieuwe auto van Racing Point

Roze voert nog steeds de boventoon, maar er is wel een nieuwe titelsponsor.

Inmiddels is al grotendeels bekend hoe het deelnemersveld voor het komende seizoen eruit komt te zien. Racing Point komt als een van de laatsten met hun nieuwe auto op de proppen.

Racing Point heeft voor dit seizoen een nieuwe titelsponsor en die zie je niet over het hoofd. De letters BWT nemen een prominente plaats in op de auto. BWT staat voor Best Water Technology en is een Oostenrijks bedrijf dat zich bezig houdt met, jawel, watertechnologie. Deze naam was voorheen ook al op de auto te zien, maar de hoofdsponsor was toen nog gokbedrijf Sportpresa. Die is nu van het toneel verdwenen. De volledige naam van het team luidt nu BWT Racing Point.

De auto heeft nog steeds de inmiddels kenmerkende roze kleur. Verder zien we wat minder donkerblauw vanwege de afwezigheid van Sportpresa en in plaats daarvan wat meer wit. Qua aerodynamica zijn er geen opvallende wijzigingen.

Wie volgend jaar de titelsponsor van Racing Point zal zijn weten we ook al. Lawrence Stroll heeft namelijk flink geld gestoken in Aston Martin. Dit betekent dat Red Bull afscheid zal moeten nemen van Aston Martin. Met ingang van 2021 zal het Britse merk verbonden zijn aan het team van Racing Point. Hopelijk zal dit gepaard gaan met een andere (lees: mooiere) livery. Het team zal in ieder geval niet lang met de naam BWT Racing Point rijden.

De auto’s van Racing Point zullen nog steeds bestuurd worden door zoonlief Lance Stroll en Sergio Perez. Vorig jaar eindigde Perez op de tiende plaats in het coureursklassement, terwijl Stroll Jr. genoegen moest nemen met een vijftiende plaats. In het contructeursklassement eindigde het team op een zevende plaats. Er is dus alle ruimte voor het team van Stroll om dit jaar verbetering te laten zien.