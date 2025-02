Autospiegels zijn de nieuwe autoradio. Ze worden gejat bij het leven.

Wie weet het nog? Zo’n familiefeestje waar alle ooms met een complete autoradio binnenkwamen? Toen er nog geen afneembare frontjes bestonden zaten er gewoon handvatten aan autoradio’s en kon je ze in hun geheel uit de auto trekken. Als je hem mee naar binnen nam, kon ie ook niet gestolen worden.

Het afneembare frontje was een stuk praktischer en tegenwoordig is het wel wat meer werk om het hele infotainment systeem uit de auto te jatten. Het gebeurt nog steeds, maar het blijkt dat de nieuwe autoradio je autospiegel is.

Peperdure autospiegels

Daarmee bedoelen we niet dat je tegenwoordig Spotify kunt luisteren via je autospiegel, maar dat die spiegel vandaag de dag net zoveel gejat wordt als de autoradio vroeger.

We lezen in de T. dat we hier met een hardnekkig en ongrijpbaar probleem te maken hebben. De afgelopen jaren slaan de jatmozen door heel Nederland toe en allemaal op bestelling.

Stelen op aanvraag

Er zijn geen precieze cijfers bekend van de hoeveelheden gejatte spiegels, maar er is in de aangiftes en schades wel te te zien dat de boeven zich vaak richten op een bepaald type auto.

De krant van wakker Nederland haalt een voorbeeld uit januari vorig jaar aan waar in Leidschendam een paar dieven alle spiegels van geparkeerde BMW’s hebben gejat. Gewoon netjes uitstootvrij op de fiets langskomen rijden en de spiegels zo hup in de fietstas.

Ook in Den Haag waren BMW eigenaren de sjaak en daar gingen ze een stuk minder subtiel te werk. De auto’s zaten onder de deuken en de krassen. Een beetje het kapot geslagen raam van de autoradio stelen van vroeger.

Wie de spiegels besteld en waar ze naar toe gaan weet niemand. Feit is dat de spiegels steeds meer gestolen worden. Misschien wordt het tijd om alle auto’s te voorzien van camera’s in plaats van spiegels? Of neem jij voortaan naast je dure spulletjes ook je spiegels mee naar binnen als je de auto hebt geparkeerd?