De beruchte Porsche van Tom Waes kan de jouwe zijn

Altijd al een Porsche willen hebben waarbij de neus van Tom Waes op het stuur is geweest?

Als je twee rechterhanden hebt, of gewoon een heel groot fan bent van de Belgische acteur, dan is dit je kans om een beschadigde Porsche 911 op de kop te tikken. De beschadigde Porsche 911 van Tom Waes om precies te zijn.

De beste man heeft geen fijne herinneringen aan deze auto. Tenminste, in het beginsel vast wel. Maar het moment dat Waes in beschonken toestand zijn 911 crashte was geen fijn moment. Kort na het ongeval heeft de acteur de zwaar beschadigde Porsche verkocht aan vriend, die auto vervolgens weer heeft doorverkocht. Sinds het incident is de auto al drie keer van eigenaar gewisseld.

Porsche 911 van Tom Waes onder de hamer

En nu krijg jij de kans om de 911 te bezitten. De Porsche 911 van Tom Waes gaat namelijk geveild worden. Daarover bericht het Belgische Gazet van Antwerpen. Wat je koopt is eigenlijk een brok ellende. Want de Porker is zwaar beschadigd, deze klassieker nog opknappen gaat heel veel tijd en geld kosten.

Bovendien is dit de auto waar Waes zwaargewond in is geraakt. Het scheelde niet veel of de acteur kon het niet meer navertellen. In het ziekenhuis werd de Belg enige tijd in een kunstmatige coma gehouden. Afgelopen december werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Toch ook geen fijne gedachte als je weet wat er zich op de bestuurdersstoel heeft afgespeeld.

Het ‘goede’ nieuws is dat de aanrijding slechts de voorkant heeft beschadigd. De boxermotor is nog helemaal intact. Een geluk bij een ongeluk zeggen ze dan.

De auto staat in Hasselt en de veiling van de Porsche 911 van Tom Waes start op 21 februari. Dan kan de klassieker de jouwe zijn. Wat je er vervolgens mee gaat doen, geen idee.

Foto: Tom Waes in een F-Type SVR, gespot door @elias