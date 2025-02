Xiaomi verslaat wederom Porsche!

De 1.548 pk sterke versie ‘Chinese Porsche Taycan’ verpulvert Porsche. De Xiaomi SU7 verslaat Porsche op alle terreinen. Ook op de prijs…

Ja óók op prijs wordt de Duitse concurrent verpulverd. In thuisland China is de prijs bekend gemaakt en de verkoop gestart van de Xiaomi SU7 Ultra. Die prijs is fors lager dan de prijs van de Porsche Taycan Turbo GT.

Fors lager dan elke Porsche Taycan. Je vindt er met een beetje zoeken wel een knappe occasion van het merk uit Stuttgart voor, maar dan heb je geen 1.548 pk sterke variant… De Chinezen nemen namelijk geen halve maatregelen, want de SU7 heeft ruim 500 pk meer dan de Taycan Turbo GT en de Tesla Model S Plaid.

Wat kost ie dan?

De Xiaomo SU7 ultra rolt de Chinese showroom uit voor het luttele bedrag van 529.900 yuan. Oftewel 69.911 euro (geinig die 911 euro). Dat is ook nog eens goedkoper dan verwacht. Met het prototype werd een Ringrecord gereden en het was de verwachting dat de auto zeker 30.000 euro duurder zou worden.

Je kunt hem nog een beetje oppimpen voor een slordige 13 duizend euro met het optionele racepakket. Dat kan met deze prijs wel, want wie in China in de markt is voor een Porsche Taycan Turbo GT is met een prijs van 263.000 euro bijna vier keer meer kwijt…

Nu al een daverend succes

Ook gênant voor Porsche zijn de verkoopcijfers. Gisteren ging de verkoop in China van start en in twee uur tijd zijn er al 10.000 stuks van verkocht!

Geen slechte score, want Xiaomi hoopte in heel 2025 dit aantal weg te zetten. Verkoopdoel gehaald in twee uur! Cijfers waar Porsche alleen maar van kan dromen, die zien hun verkoopcijfers in China al jaren flink teruglopen.

Nog even de cijfertjes

Nog even wat de Xiaomi SU7 Ultra op de mat legt. Een motor met 386 pk op de vooras en twee elektromotoren van beiden 570 pk op de achteras. Het maximumkoppel is 1.770 Nm en in 1,98 seconden wordt de sprint van nul naar honderd kilometer per uur afgelegd. De topsnelheid van deze Chinees is 359 kilometer per uur. Dat is ook flink meer dan de directe concurrentie van Porsche en Tesla, die respectievelijk 305 en 322 km/u gaan.

Hoewel de focus dus duidelijk ligt op performance, hoef je geen enorme concessies te maken qua range. De Xiaomi SU7 Ultra heeft een actieradius van 630 km. Dat is wel volgens de ietwat optimistische CLTC-cyclus, maar heel belabberd zal de range niet zijn. Kopen of slopen?