Daar is ie: de BMW X1 van de Nederlandse politie in het wild

De kleinste, grote BMW is begonnen met boeven vangen.

Het had nogal wat voeten in de aarde. De politie besloot dat het tijd was om de afzichtelijke B-klassen te vervangen door nieuw spul. Zoals dat gaat in deze tijd moest er een crossover voor in de plaats komen. Na een aantal proeven koos de politie voor twee modellen: de BMW X1 en de Ford Kuga PHEV.

Inderdaad, de politie kiest voorlopig nog niet voor volledig elektrische auto’s. Daar komt aan het einde van dit jaar al verandering in. Er loopt een aanbesteding voor een elektrische patrouilleauto. Die keuze is gevallen op de Skoda Enyaq. Vanaf het laatste kwartaal van dit jaar moeten we ook de volledig elektrische politieauto kunnen spotten.

Politie-X1 in het wild

Dat spotten lukt wel al met de X1. We zagen hem al eens bovenop een vrachtwagen staan, maar is de BMW tijdens een dienst gezien. De vrienden achter de Instagram-pagina versopkenteken kwamen hoogst persoonlijk de BMW van de politie tegen. De dienstauto werd gespot in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, vlakbij Dordrecht. Of je nu fan bent van deze Bimmer of niet: in uniform met zwarte nieren ziet ie er niet verkeerd uit.

Specs van de politie-X1

De kentekengegevens van de politie-BMW verraden dat dit een X1 sDrive18i is. Dat is de instapversie van de benzine-X1. Het vermogen is 136 pk, het maximale koppel bedraagt 230 Nm. Van 0-100 km/u duurt 9,2 seconden en de topsnelheid is 208 km/u. Eind vorig jaar verliet de crossover op de foto de fabriek. Aan het begin van dit jaar kwam ie naar Nederland en kreeg hij zijn gele platen.

In de configurator begint de prijs van deze BMW bij € 54.651,60. Volgens de gegevens is de catalogusprijs van de politie-X1 € 56.407 exclusief € 9.545 BPM. Da’s een stuk minder dan de nieuwe Mercedessen waar agenten mee aan het testen zijn.

Foto: Versopkenteken