Autoverkoop 2020 krijgt joekelige optater

Inkoppertje natuurlijk, maar er is nu ook iets meer inzicht in hoe hard de klap gaat zijn voor de autoverkoop in 2020.

Het mag geen verrassing heten dat de autoverkoop in 2020 een tikkie krijgt van het coronavirus. Alleen al in ‘Murica meldden vorige week 3,3 miljoen mensen dat ze hun baan kwijtgeraakt zijn. Ondanks het feit dat overheden ontzettend veel geld tegen de crisis aangooien, is dat niet echt een ideale situatie om te denken aan het kopen van een nieuwe auto. De vraag is nu alleen: hoe erg gaat dit worden? Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken. Toch heeft het toonaangevende ratings agency Moody’s zich gewaagd aan een nieuwe voorspelling. Spoiler alert: het is nu al best schrikbarend.

Waar Moody’s in februari nog rekende met een wereldwijde verkoopdaling van ‘slechts’ 2,5 procent, is dat een maand later al opgetrokken tot 14 procent. In alle belangrijke markten gaat de verkoop klappen krijgen, maar de pijn wordt volgens Moody’s niet helemaal eerlijk verdeeld. In China rekenen de rekenaars op een teruggang van 10 procent. In Noord-Amerika schatten ze de schade op vijftien procent minder verkoop. Maar de koning der verliezers heet West-Europa: bij ons houdt Moody’s rekening met een min van liefst 21 procent. Yikes. En dan nog maar hopen dat de corona-terror niet langer gaat duren dan gehoopt…

