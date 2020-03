Moeten F1 coureurs verplicht meedoen aan simraces?

Kom op, take one for the team en doe mee aan die F1 simraces.

Bernie Ecclestone roeptoetert dat de nieuwe F1 rechtenhouder het hele seizoen maar moet afschaffen. Diezelfde rechtenhouder heeft daar echter hele andere ideeën over. Op de beurs heeft Liberty Media al enorm ingeleverd en het bedrijf is er veel aan gelegen om dat weer recht te breien. Enorme kosten incasseren door alle races af te schaffen past niet direct in die strategie. In plaats daarvan proberen de Amerikanen ons warm te houden met ‘officiële’ F1 simraces. Vorige week was het tijd voor de eerste in een virtueel Bahrein, volgend weekend wordt er met pixels geracet in Australië.

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk echte F1 coureurs meedoen aan het feestje. Dat zou het hele gebeuren natuurlijk meteen een klap interessanter maken. Eindelijk kunnen we dan zien wie de beste is in gelijk materiaal. Maar ja, dat is meteen ook de reden dat sommigen niet meedoen waarschijnlijk. Het afbreukrisico is te groot. Voor de ‘erkende toppers’ als Vettel en Hamilton is het een beetje onhandig wanneer ze om de oren worden gereden door Nicolas Latifi. Het salaris van die arme Vettel staat immers toch al zo onder druk. Als gevolg deden vorige week slechts twee huidige en vijf voormalige F1 coureurs mee aan de race. Meh.

Nou hoor ik je denken ‘zo’n spelletje in F1 2019 is natuurlijk heel wat anders dan het echte werk’. Is ook wel zo, maar juist daarom kunnen de lafaards die nu niet meedoen een smadelijke nederlaag toch juist goed verantwoorden naar hun achterban? Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld voor F1 coureurs om mee te doen aan andere klasses, waar ze zich maten met ‘mindere goden’. Ook toen wonnen ‘de grote jongens’ lang niet altijd. Maar deed dat afbreuk aan hun reputatie? Of hebben we nu desalniettemin méér respect voor Niki en Keke omdat ze ook met sportwagens en touring cars reden? Als je echt vertrouwen hebt in je skills is er niks te vrezen…

Daarbij komt nog het idee om een beetje verantwoordelijkheid te nemen voor je sport en je fans. Die zorgen er namelijk voor dat je in de eerste plaats de volgevreten vedette uit kan hangen, zoals onze zuiderburen zouden zeggen. Is een uurtje of anderhalf een computerspelletje spelen nou echt teveel gevraagd voor de heren coureurs? I think not!1!!

Dus snood plan: laat de FIA gewoon wat puntjes uitdelen bij deze simraces. Dan staan de kleinere teams meteen aan de start voor het prijzengeld en moeten de toppers komen opdagen voor het WK. Heeft Liberty Media er zo weer een paar miljoen kijkers bij. Puik idee?