BOVAG maakt zich zorgen om de autodealers

Volgens de BOVAG gaan autodealers in de problemen komen door de coronacrisis. De maatregelen vanuit de overheid zijn welkom, maar gaan niet alles verhelpen.

“Er komen gelukkig nog wel mensen naar de showroom. Maar het is veel minder druk dan normaal en gewenst.” De woorden van Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers en directeur-grootaandeelhouder bij de Vallei Autogroep, zijn duidelijk. Tegenover Meindert en Wouter vertelt hij bij de BNR Nationale Autoshow over de gevolgen van de coronacrisis.

Vijftig procent

Qua autoverkopen zijn de dalingen fors. Bij gebruikte auto’s gaat het om een daling van maar liefst vijftig procent. Nieuwe auto’s verkopen nog iets beter. Daar is de daling ‘slechts’ veertig procent. Om duidelijkheid te krijgen in de precieze schade, is BOVAG begonnen met de Coronamonitor. Iedere week sturen ze een vragenlijst naar leden. Daarin geven de dealers een gemiddeld omzetverlies van 36 procent aan.

Wie denkt dat die 36 procent wel meevalt: de dealers zijn nu nog orders aan het afleveren van januari en februari. Die financiële cijfers tellen mee in de huidige omzet. De situatie is dus ‘zeer zorgwekkend’, aldus De Kroon. Hij zegt blij te zijn met de aangekondigde maatregelen van de overheid, al zijn de zorgen daar nog niet volledig mee weggenomen.

Voordelen

Toch zijn er ook voordelen. De dealers hebben nu namelijk nog veel voorraadmodellen staan, ‘een hele korte levertijd is dus mogelijk!’. Aan de andere kant zijn er wereldwijd veel fabrieken dicht. Wil je dus per se zelf een auto specificeren, dan zou je nog wel even kunnen wachten. Hij wil nog niet voorspellen wat de precieze impact is van het coronavirus, wel verwacht hij dat de omzetdaling boven de 21 procent zal uitkomen.

Foto: Ford Performance Center Weert van @LBSchreurs, via Autojunk.nl.