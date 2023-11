Tesla Model Y goedkoper: onder de 45k subsidie grens

Er is niet zo iets als een vaste prijs voor Musks Creaties. De Tesla Model Y is weer goedkoper geworden en flink ook.

Niets is zo veranderlijk als het weer, de geestdrift van mijn ex-vriendin en de prijzen van nieuwe Tesla’s (en dus ook de occasions). Tesla past namelijk geregeld de prijzen aan.

Er zijn tal van redenen om het te doen: vraag, aanbod, economie van de desbetreffende markt, het aantal uren dat Elon Musk heeft geslapen en natuurlijk bepaalde subisidiegrenzen.

Tesla Model Y goedkoper (ja, alweer)

En daarmee zijn we precies aangekomen bij de aangepaste prijzen van de Tesla Model Y. Die bestseller is goedkoper is dan voorheen. De prijs is nu zo vaak aangepast dat we er eigenlijk geen peil op kunnen trekken als iemand vraagt: wat kost een Model Y tegenwoordig? Het begon ooit met 56.000 euro voor de instapper, maar daalde naar naar 49.990 euro in 2022.

Maar de prijzen van de Model Y zijn dus verlaagd naar 44.990 euro. Die prijs is natuurlijk niet zomaar gekozen. Hiermee komt de populaire elektrische crossover in aanmerking voor de SEPP, je weet wel, de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Dit is een subsidie van de overheid om ervoor te zorgen dat wij sneller in een elektrische auto stappen.

Nog heel veel in het potje!

Op zich geen slecht idee, want elektrische auto’s worden telkens betaalbaarder en benzineauto’s duurder. Met die SEPP (2.950 euro) kun je dat verschil sneller overbruggen.Ja, die 2.950 euro gaat er dus nog vanaf. Tesla is niet zoals de meeste occasionhandelaren, die alvast de korting verrekenen voor je in hun vraagprijs. Dat siert ze.

De SEPP is geen vaste subsidie, maar een potje. Deze vult men elk jaar aan. Op dit moment zit er volgens de RVO nog 46% in het potje, dus zo’n 67.000.000 euro. Er kunnen nog 22.711 subsidies verleend worden.

Met dank aan Michael voor de tip!