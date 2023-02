Autoverkopen Europa: Golf verliest, Peugeot wint

De Volkswagen Golf was onbetwist de koning der autoverkopen in Europa sinds 2008, maar dat verandert nu.

‘Volkswagen Golf‘ en ’topverkoper’ staan zo goed als synoniem aan elkaar. Jarenlang was dat dé bestverkochte auto van Europa. Van alle dingen die er in 2022 veranderd zijn, lijkt ook de nummer één positie van de Golf veranderd te zijn.

Volkswagen Golf níét meer nummer één

Dat moet overigens niet een gigantische schok zijn, want de Volkswagen Golf 8 maakt niet de impact die een nieuwe Golf doorgaans maakt. Het lijkt een erg voorzichtige evolutie van de Golf 7, terwijl het enorm vernieuwde interieur juist té vernieuwd is. Bovendien staat het hele segment van C-segment hatchbacks onder druk nu je voor dat geld ook een compacte crossover zoals een Volkswagen T-Roc kunt rijden.

Top 5

De dalende populariteit van de Golf zorgt ervoor dat ‘ie in de top 10 van autoverkopen in Europa op plek vijf eindigt. Met 177.203 verkochte exemplaren verkocht de Volkswagen Golf veertien(!) procent minder dan het jaar ervoor. Net boven de Golf staat de Fiat 500 (Abarth) met 179.863 exemplaren. Zoals in de meeste overzichten geldt dan zowel het uitgaande model als de nieuwe 500e. Zoals gezegd koopt men liever een kleine crossover en dat blijkt, want op plek drie met 181.153 verkochte auto’s staat de Volkswagen T-Roc, de crossover op Golf-basis. Ook die verkocht drie procent minder dan vorig jaar.

Wie is wel nummer één?

De plek twee en één kun je eigenlijk wel zien aankomen. Dankzij een stijging van één procent en in totaal 200.550 verkochte exemplaren, is de Dacia Sandero de op één na bestverkochte auto van Europa in 2022. De nummer één steeg vijf procent om uit te komen op 206.816 verkochte exemplaren. Niet geheel verrassend gaat dat om de Peugeot 208. Sowieso een kek getekende compacte auto, maar waar Peugeot echt goud in handen mee heeft is de e-208. Deze elektrische versie van de 208 heeft echt potente specs voor niet eens belachelijk veel geld.

Top 10

De plekken zes tot en met tien zijn overigens voor de Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Dacia Duster en Renault Clio. Alleen de Tucson en Duster stegen (één en twee procent), terwijl de Yaris en Corsa met vier en negen procent daalden. Renault int een gigantisch verlies met de Clio, waar deze vorig jaar nog voor de top drie vocht is deze nu met een verlies van 27 procent(!) de hekkensluiter van de top 10. Toch bijzonder: de nieuwe 208 en Clio kwamen tegelijkertijd uit en waar Peugeot radicaal ging doen, hield Renault het bij de bekende methode. En nu zie je hoe dat uitgepakt heeft. Al moet daarbij wel gezegd worden, de Clio is hard aan een update toe.

Merken

Bij Volkswagen is de nederlaag van de Golf opmerkelijk, maar het lijkt erop dat Golf-kopers nu gewoon uitwijken naar andere modellen. Met name SUV’s, waar de Golf eerst alles opving kan het nu verdeeld worden over de T-Roc, T-Cross, Taigo, ID.3, ID.4 en zelfs de Polo. Daarom is Volkswagen nog steeds wél de nummer één qua totale autoverkopen in Europa in 2022 met 1,19 miljoen verkochte auto’s. Daar ver onder (766.000 auto’s) staat Toyota op plek twee, Mercedes op plek drie, BMW op vier en Peugeot op vijf. Audi, Renault, Ford, Skoda en Kia maken de top 10 af. Waar Toyota, Mercedes, Audi en Kia een stijging kennen, is de rest allemaal afgenomen ten opzichte van 2021. Vooral een daling van 15 procent bij Peugeot staat haaks op het feit dat de 208 als warme broodjes over de toonbank vloog.

Volkswagen blijft dus de koning van Europa, maar niet meer enkel dankzij de Golf. Dit is slechts de vierde keer sinds 1990 dat de Golf zijn nummer één positie moet afstaan (Punto in ’97, Astra in ’06, 207 in ’07). Toen was het echter een nipte achterstand, nu lijkt het erop dat Volkswagen iets serieus moet doen met de Golf of deze trend zet komend jaar voort. Kom maar op met die facelift! (via JATO Dynamics)