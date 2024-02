Autoverkopen januari 2024: bijzonder verrassende nummer 1

En de rest ook eigenlijk. De autoverkopen van januari 2024 lijken bijna niet op die van afgelopen jaren.

De autoverkopen staan al jaren onder druk. Er worden telkens minder auto’s verkocht en de auto’s die wel verkocht worden, zijn vaak gekozen vanwege fiscale redenen. In Nederland krijg je een beetje een tegemoetkoming als je een schone auto koopt, maar vooral heel erg veel BPM-boete als de auto ietsje meer uitstoot (of een realistischere opgave geeft).

Bijzonder beeld voor het nieuwe jaar

Nu zijn die BPM-boetes heftiger dan ooit, maar de incentives om duurzaam te raden zijn minder groot. Je hebt nog vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting. Maar ja, EV’s zijn alsnog prijzig, dus de BPM vrijstelling helpt wel maar niet in het vergelijk met een reguliere auto. Iets anders geldt voor de motorrijtuigenbelasting: daar is een beetje onduidelijkheid over.

Dus wat zien we? Mensen kiezen ineens nuchtere auto’s! Dat blijkt wel uit de autoverkopen van 2024 die we nu al kunnen vrijgeven op deze vroege morgen. En niet alleen zijn we vroeger dan ooit, je krijgt van ons ook de top 10 in plaats van de obligate Top 5!

Autoverkopen januari 2024: Merken Top 10

Kijken we naar de automerken, dan zien we een verrassende nummer 1: Toyota! Nu doet het Japanse merk het altijd heel erg goed, maar een nummer 1-positie is een lekker begin van het jaar. Ook nummer 2 (Hyundai) en 3 (Skoda) zijn nuchtere automerken voor de slimme autokoper die een puike auto voor een enigszins redelijk bedrag wenst.

Volvo is het bestverkochte premium-merk, BMW staat op 7. Opvallend is de vliegende start van Audi, die het jaar beginnen op P9. De afgelopen jaren liep Audi ietsje achter op de andere premium-merken en nu lopen de Duitsers wat in.

Positie Merk Aantal 1 Toyota 2.896 2 Hyundai 2.687 3 Skoda 2.629 4 Volkswagen 2.534 5 Volvo 2.315 6 Kia 2.080 7 BMW 1.973 8 Tesla 1.610 9 Audi 1.553 10 Peugeot 1.417

Autoverkopen januari 2024: Modellen Top 10

De top modellen is echt bijzonder dit jaar. De top bestaat uit een populaire budget crossover (Model Y) en een populaire premium crossover (XC40).

Toyota heeft geen auto op nummer 1 staan, maar wel even 3 modellen in de top 10. Sowieso zien we een hele hoop nuchtere auto’s staan die (ook) de particuliere koper aanspreken.

Positie Model Aantal 1 Tesla Model Y 1.141 2 Volvo XC40 1.137 3 Hyundai Kona 877 4 Skoda Octavia 786 5 Volkswagen Polo 739 6 Toyota Yaris Cross 734 7 Hyundai i10 702 8 Toyota Yaris 608 9 Toyota Aygo X 578 10 Kia Picanto 559

Gerommel in de marge

Tot slot nog een paar leuke dingetjes. Er is slechts 1 Alfa Romeo Giulia verkocht. Zonde! Die auto is beter dan ooit, maar er was maar ÉÉN koper voor te vinden dit jaar. De Alpine A110 was maar liefst twee keer zo populair (2 exemplaren, dus). Niemand kocht een Jaguar XF, Lotus Emira of Lucid Air. De Porsche 911 is enorm populair: 85 stuks! Verder werden er drie exemplaren van de Rolls-Royce Spectre verkocht en bestelde iemand per ongeluk een BYD HAN (1 exemplaar).