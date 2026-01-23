Autoverzekeringen zijn obsceen duur geworden

De gemiddelde premie voor een autoverzekering stijgt de pan uit!

We hebben al jaren last van enorme inflatiecijfers en steeds meer mensen hebben aan het einde van hun geld nog maand over. Alles wordt duurder. De energie, de brandstof en de boodschappen. Maar ook de autoverzekering.

Vergelijkingssite Independer deed onderzoek naar de stijging van de gemiddelde premie voor een autoverzekering in de afgelopen vier jaar. En wat blijkt? Die verzekeringen zijn kneiterduur geworden.

Enorme prijsstijging

De gemiddelde premie van autoverzekeringen is in vier jaar tijd met bijna 30 procent gestegen. Zo betaalde je in januari 2022 gemiddeld zo’n 1.040 euro per jaar, inmiddels is dat opgelopen tot bijna 1.340 euro.

Dan pakken we even de zakjapanner erbij en dan blijkt dat de premie nu dus gemiddeld 300 euro hoger is dan in 2022. Woon je in Zuid-Holland dan heb je het meeste pech, want daar is de gemiddelde jaarpremie zelfs 1.540 euro. In 2022 was dat nog 1.126 euro, een prijsstijging dus van 414 euro. Au.

Verhuis allemaal naar Friesland

Het goedkoopste ben je uit in Friesland. Daar betaal je gemiddeld een jaarpremie van nog geen 1.060 euro. Drenthe en Groningen volgen op de voet met een gemiddelde premie van 1.064 en 1.100 euro.

In 2022 betaalde je in Friesland nog maar 861 euro aan premie. Hier was de premiestijging dus “slechts” 199 euro. Het loont dus qua autoverzekering om naar het noorden van het land te verhuizen. Maar goed, daar heb je dan ook een stuk minder jongeren op fatbikes.

Zuid-Holland is auto-inbraak walhalla

Niet alleen de woonplaats, maar zelfs je woonwijk kan zomaar grote invloed hebben op de hoogte van de premie van je autoverzekering. Aldus verzekeringsexpert Ypma van vergelijkingssite Independer.

Verzekeraars bekijken per regio hoe vaak auto-inbraken voorkomen en baseren daar deels hun premies op. Wie verhuist van een gebied met veel auto-inbraken naar een plek waar dit nauwelijks gebeurt, kan daardoor fors minder gaan betalen Ypma pleit voor verhuizen naar het noorden van Nederland

Waarom zijn autoverzekeringen zo obsceen duur?

Nou een gedeelte van het antwoord staat dus al hierboven, dat komt door waar je woont. Een ander gedeelte heeft te maken met dat auto’s tegenwoordig rijdende computers zijn.

De onderdelen, vooral die in elektrische- en hybride auto’s, zijn daardoor kostbaarder om te vervangen in geval van schade dan bijvoorbeeld vijf jaar terug. Daarnaast is de prijs van zowel arbeid als staal, chips en metalen voor de batterijen van auto’s de afgelopen jaren fors gestegen. En dus de premies ook.

Inflatie

Nou zal het hieronder in de reacties wel volstromen met comments als: dat is gewoon inflatie! Nou ja en nee. De inflatie tussen januari 2022 en januari 2026 is cumulatief (jaja, dure woorden op vrijdagmiddag) zo’n 22 procent. Dus nog wel minder dan de 30 procent die hier bij de gemiddelde premie is gekomen.

Aan de verzekeraars zelf ligt het natuurlijk niet, die zijn vet eerlijk geworden tegenwoordig. Als het je allemaal te duur wordt kun je het beste naar het noorden verhuizen. Zijn de huizen ook nog beter betaalbaar.

