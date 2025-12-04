Ja, want dat waren ze dus niet. Dat zit zo.

Je leest nog wel eens dat er verzekeringsfraude gepleegd wordt en dat mensen onterecht geld claimen na een niet-plaatsgevonden ongeluk of iets dergelijks, en dan geld opstrijken waar ze helemaal geen recht op hebben. Schande natuurlijk! Maar die verzekeraars, dat zijn ook geen lieverdjes hoor!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed namelijk onderzoek naar verzekeraars en wat bleek? Die belazerden ook de boel! De AFM stuitte op een zorgelijk en illegaal fenomeen. Verzekeraars lieten namelijk trouwe klanten meer premie betalen dan nieuwe klanten. En dat is niet de bedoeling.

Onterecht verschil in premie

De AFM heeft in de maand april maar liefst 48 miljoen auto-, inboedel- en aansprakelijkheidspremies van 31 verschillende verzekeraars tegen het licht gehouden, zo lezen we bij de altijd onafhankelijke en rechtstatelijke staatsomroep NOS.

Wat bleek? Vooral bij autoverzekeringen betaalden trouwe klanten meer premie dan nieuwelingen. Bij maar liefst de helft van de onderzochte autoverzekeraars was dit het geval. Schande!

Zo kreeg je als nieuwkomer bijvoorbeeld een blijvende welkomstkorting, een premiekorting of een pakketbonus die niet beschikbaar was voor bestaande klanten. Die houders van oudere polissen worden dan dus keihard benadeeld.

Autoverzekeraars zijn eerlijk geworden

Blijkbaar mag dat dus helemaal niet. Dit soort praktijken zijn in strijd met de eerlijke en zorgvuldige behandeling van klanten. Zeker omdat de verschillen in prijs zomaar op konden lopen tot maar liefst 10 procent.

Nadat de AFM dus die 48 miljoen (wauw) polissen doorspitte en aan de bel trok bij de verzekeringsmaatschappijen zijn die autoverzekeraars nu dus eerlijk geworden. Niet helemaal uit vrije wil zou je kunnen zeggen, maar alle premies zijn waar nodig aangepast. Chapeau!

De verzekeraars geven aan hun leven definitief te beteren vanaf nu én beter op te gaan letten. Kortom, we gaan waarschijnlijk gewoon allemaal meer betalen.