De meeste Nederlanders laten korting op autoverzekering liggen

Een van de weinige kortingen die Nederlanders niet hoeven.

Wij Nederlanders worden ervan beticht naast bijzonder lomp ook gigantisch gierig te zijn. We dingen tot twee cijfers achter de komma af en zouden nog onze hond afstaan om ergens een korting te krijgen. Toch maakt het merendeel van de Nederlandse automobilisten niet gebruik van een korting tot 30 procent op de autoverzekering.

Die conclusie kunnen we trekken aan de hand van cijfers van Independer. Het vergelijkingsplatform vroeg aan 1.000 Nederlandse automobilisten of ze openstaan voor de rijgedragsverzekering. Wat dat precies inhoud vertel ik je zo. Van de respondenten gaf 38 procent aan open te staan voor zo’n verzekering. Oftewel: 62 procent wil er niets van weten.

Hoe werkt een rijgedragverzekering?

Je verzekeringskosten hangen af van verschillende factoren: het aantal schadevrije jaren, de auto waarin je rijdt, de dekking waar je voor kiest en ga zo maar door. Toch blijft het voor verzekeringsmaatschappijen een gokje of jij nu wel of niet schade gaat declareren bij ze. En gokjes, daar houden verzekeringsmaatschappijen niet van. Daarom is de rijgedragverzekering in het leven geroepen.

Met deze verzekering geef je de maatschappij toestemming om jouw rijgedrag te meten. Er wordt dus ook echt een kastje in je auto gehangen dat van alles meet tijdens het rijden. Denk aan remgedrag en snelheid, maar ook de manier waarop jij accelereert en door bochten gaat. Per rit krijg je een veiligheidsscore van 0 tot 100 die je kunt terugvinden in een app. Hoe dichterbij de 100, hoe veiliger je hebt gereden.

Als je nu denkt ‘doe maar zo’n kastje, wat kan me overkomen’, blijf dan even lezen. Gevaarlijk of onveilig rijgedrag heeft gevolgen, ook op je verzekering. Scoor je bijvoorbeeld 50 of minder punten, dan kan je korting komen te vervallen. Als je dat over een langere tijd volhoudt, kan de verzekeraar zelfs de polis beëindigen.

Hoeveel geld kun je besparen met de rijgedragsverzekering?

Denk je dat je veilig en rustig genoeg rijdt om goede scores te halen en vind je het niet erg dat de verzekeraar informatie van je rijgedrag opslaat, dan kun je een leuk centje overhouden aan de verzekering. De korting kan oplopen van 10 tot 30 procent. Over een jaarbedrag van zo’n € 2.000 is dat een besparing van € 600. Da’s toch leuk meegenomen, maar zou jij er je rijgegevens voor laten monitoren?

Foto: BMW M5 Touring gespot door @dadamphotography

Via Independer