Wacht, komt er nóg een nieuwe hybride Volvo XC60?

Blijkbaar praat men bij Volvo intern nog steeds over de XC60 en zijn hybride opvolger.
Op woensdag werd er ruim feest gevierd in Stockholm. Tenminste, door Volvo dan, want het Zweedse automerk presenteerde de fonkelnieuwe EX60. Het zou de elektrische auto moeten zijn die de Volvo nu echt naar een volledig elektrische toekomst stuurt. Maar als je tussen de regels door leest, dan lijkt het erop dat de verbrandingsmotor nog heel lang een rol blijft spelen.
Op de dag van de lancering mochten we aanschuiven bij meerdere hoge piefen van Volvo met het idee om wat meer informatie over de EX60 te krijgen dan er in het persbericht staat. Maar dat betekende natuurlijk niet dat we niet even navroegen wat er nu met de XC60 gaat gebeuren. Gaat ie eruit?
Hoe zit het met de toekomst hybride-aandrijflijn
Hoofd Strategie en productaanbod Michael Fleisch van Volvo stak van wal: “Ik denk dat de hybride er vooral is voor de mensen die nog niet durven over te stappen naar een volledig elektrische auto. Maar ik denk ook dat de EX60 daarin een veranderende rol kan spelen, waarin de tussenoplossing, de hybride dus, niet langer nodig is.” Lijkt duidelijke taal. De hybride sterft uit, naarmate de EX60 en soortgelijke auto’s de markt overtuigen dat elektrisch niet meer eng is.
Maar zo zeker leek Fleisch niet van zijn zaak, want hij draaide later nog wat bij. Op de vraag of hybride überhaupt een toekomst heeft binnen het merk en hoe de Europese draaikonterij impact heeft op de besluitvorming daarin, geeft hij als antwoord dat hij denkt dat de halve EV nog heel lang bestaansrecht heeft. Zeker in de vorm waarin je 200 km volledig elektrisch rijdt en mits je hem gebruikt zoals hij bedoelt is.
Hoe? “Door altijd netjes te stekkeren. Dan kan je eigenlijk al je trips volledig elektrisch doen. En nee, dan is een BEV nog steeds niet altijd de oplossing, want je behoudt met de hybride de vrijheid om 4-5 keer per jaar langere afstanden te rijden om bijvoorbeeld op vakantie te gaan”, aldus Fleisch.
Range extender op de EX60?
De volledig elektrische toekomst waar Volvo mee schermt, heeft dus bewust nog geen tijdlijn. De PHEV blijft nog wel even. Of de Zweden de kersverse EX60 ook op termijn van een verbrandingsmotor of range extender gaan voorzien? Dat lijkt volledig uit den boze.
Anders Bell, hoofd engineering en technologie bij Volvo, is daar heel stellig over. Hij heeft het de EX60 en diens platform vanaf de grond gebouwd om elektrisch te zijn, dus dat is de toekomst. “SPA3 is een platform wat we eigenlijk beter niet zo hadden kunnen noemen, want het is geen voortborduursel op SPA2. Het nieuwe platform is nieuw en gemaakt om zonder compromis als EV te dienen. Dat stelde ons namelijk in staat om meerdere optimalisaties te maken, waardoor je nu dus bijvoorbeeld 810 kilometer op een lading kunt rijden. Als we ruimte hadden moeten laten voor een verbrandingsmotor, dan was dat simpelweg niet mogelijk geweest”, legt hij uit.
Akhil Krishnan, product line owner voor de 60-serie voertuigen, is er het meest open over: “zolang de klant de auto blijft kopen, blijven wij hem maken”, zegt hij verwijzend naar de al 8 jaar oude XC60 PHEV. Hij gaat nog een stapje verder, want volgens hem is het prima mogelijk om in de toekomst de XC60 van compleet nieuwe PHEV-aandrijflijn te voorzien: “Alles is mogelijk, het ligt er maar net aan hoeveel en of we daar budget voor vrij willen maken.”
Kortom, het lijkt er niet op dat de EX60 de XC60 binnen afzienbare periode uit het aanbod duwt. De XC60 is daarvoor veel te populair (Volvo verkocht er vorig jaar bijna een kwart miljoen van), wat ook maakt dat het schrappen bij Volvo blijkbaar nog niet eens ter sprake is gekomen. Sterker nog, het tegenovergestelde lijkt eerder waar: “als iets goed werkt, hoef je het niet te veranderen. Je moet er alleen op verbeteren”, aldus Krishnan over de XC60.
Reacties
mashell zegt
Ik denk dat de hybride XC60 heel snel van de markt verdwijnt als de XC70 er is.
Zaghdoud zegt
de XC60 is in autoland inmiddels een soort Keith Richards. Hij is er al zó lang dat we ons bijna niet meer kunnen herinneren wanneer hij er niet was, en hij weigert categorisch om met pensioen te gaan.
Volvo doet namelijk aan een soort cosmetische chirurgie waar zelfs de Kardashians zenuwachtig van zouden worden.
Waarom deze auto een identiteitscrisis heeft: De Eeuwige Student: Deze generatie stamt uit 2017. In tech-jaren is dat ongeveer de ijstijd. Om hem “nieuw” te laten lijken, hebben ze er nu een enorm scherm uit de nieuwe EX90 in gepropt. Het is een beetje alsof je een iPad Pro op het stuur van een antieke bakfiets plakt.
De “Niet-Dood-Te-Krijgen” Strategie: Terwijl Volvo vorig jaar nog riep dat ze all-in op elektrisch gingen, krabbelen ze nu zachtjes terug. De hybride XC60 is de back-up plan-auto. “We gaan elektrisch! … Behalve als je dat niet wilt, dan hebben we deze fossiele dinosauriër met een batterij-rugzakje nog voor je.
“Snelheid vs. Uitstraling: De T8-versie heeft 455 pk. Dat is absurd. Je ziet eruit als een verstandige hockey-vader die biologische havermelk koopt, maar bij het stoplicht trek je de straatstenen eruit en laat je een Porsche 911 verbouwereerd achter in je achteruitkijkspiegel. Dat contrast is… tja, raar. Het “Nieuwe” voor 2026 samengevat: Onderdeel Wat ze zeggen Wat het eigenlijk is Interieur “Next-gen user interface” “We hebben de knoppen nu écht goed verstopt in het scherm.
“Design” Verfijnd en tijdloos” “We hadden geen budget voor nieuw plaatwerk, dus hier is een andere kleur rood. “Bestaan” Continuïteit van een icoon” “De elektrische variant (EX60) is er eindelijk, maar we durven de oude nog niet weg te gooien. “Het is de “Ghost-auto” van de line-up: hij spookt nog steeds rond in de showroom terwijl zijn opvolger, de EX60, al met zijn glimmende nieuwe koplampen staat te pronken.
mjpamsterdam zegt
Begrijp jouw betoog maar; wij hebben een klein wagenpark (wel alleen Volvo) maar onze B5 AWD is ons alle-dingen-doekje. Doet gewoon wat er gevraagd wordt. Dat is/blijft de kracht van zo’n XC.