Wacht, komt er nóg een nieuwe hybride Volvo XC60?

Blijkbaar praat men bij Volvo intern nog steeds over de XC60 en zijn hybride opvolger.

Op woensdag werd er ruim feest gevierd in Stockholm. Tenminste, door Volvo dan, want het Zweedse automerk presenteerde de fonkelnieuwe EX60. Het zou de elektrische auto moeten zijn die de Volvo nu echt naar een volledig elektrische toekomst stuurt. Maar als je tussen de regels door leest, dan lijkt het erop dat de verbrandingsmotor nog heel lang een rol blijft spelen.

Op de dag van de lancering mochten we aanschuiven bij meerdere hoge piefen van Volvo met het idee om wat meer informatie over de EX60 te krijgen dan er in het persbericht staat. Maar dat betekende natuurlijk niet dat we niet even navroegen wat er nu met de XC60 gaat gebeuren. Gaat ie eruit?

Hoe zit het met de toekomst hybride-aandrijflijn

Hoofd Strategie en productaanbod Michael Fleisch van Volvo stak van wal: “Ik denk dat de hybride er vooral is voor de mensen die nog niet durven over te stappen naar een volledig elektrische auto. Maar ik denk ook dat de EX60 daarin een veranderende rol kan spelen, waarin de tussenoplossing, de hybride dus, niet langer nodig is.” Lijkt duidelijke taal. De hybride sterft uit, naarmate de EX60 en soortgelijke auto’s de markt overtuigen dat elektrisch niet meer eng is.

Maar zo zeker leek Fleisch niet van zijn zaak, want hij draaide later nog wat bij. Op de vraag of hybride überhaupt een toekomst heeft binnen het merk en hoe de Europese draaikonterij impact heeft op de besluitvorming daarin, geeft hij als antwoord dat hij denkt dat de halve EV nog heel lang bestaansrecht heeft. Zeker in de vorm waarin je 200 km volledig elektrisch rijdt en mits je hem gebruikt zoals hij bedoelt is.

Hoe? “Door altijd netjes te stekkeren. Dan kan je eigenlijk al je trips volledig elektrisch doen. En nee, dan is een BEV nog steeds niet altijd de oplossing, want je behoudt met de hybride de vrijheid om 4-5 keer per jaar langere afstanden te rijden om bijvoorbeeld op vakantie te gaan”, aldus Fleisch.

Range extender op de EX60?

De volledig elektrische toekomst waar Volvo mee schermt, heeft dus bewust nog geen tijdlijn. De PHEV blijft nog wel even. Of de Zweden de kersverse EX60 ook op termijn van een verbrandingsmotor of range extender gaan voorzien? Dat lijkt volledig uit den boze.

Anders Bell, hoofd engineering en technologie bij Volvo, is daar heel stellig over. Hij heeft het de EX60 en diens platform vanaf de grond gebouwd om elektrisch te zijn, dus dat is de toekomst. “SPA3 is een platform wat we eigenlijk beter niet zo hadden kunnen noemen, want het is geen voortborduursel op SPA2. Het nieuwe platform is nieuw en gemaakt om zonder compromis als EV te dienen. Dat stelde ons namelijk in staat om meerdere optimalisaties te maken, waardoor je nu dus bijvoorbeeld 810 kilometer op een lading kunt rijden. Als we ruimte hadden moeten laten voor een verbrandingsmotor, dan was dat simpelweg niet mogelijk geweest”, legt hij uit.

Akhil Krishnan, product line owner voor de 60-serie voertuigen, is er het meest open over: “zolang de klant de auto blijft kopen, blijven wij hem maken”, zegt hij verwijzend naar de al 8 jaar oude XC60 PHEV. Hij gaat nog een stapje verder, want volgens hem is het prima mogelijk om in de toekomst de XC60 van compleet nieuwe PHEV-aandrijflijn te voorzien: “Alles is mogelijk, het ligt er maar net aan hoeveel en of we daar budget voor vrij willen maken.”

Kortom, het lijkt er niet op dat de EX60 de XC60 binnen afzienbare periode uit het aanbod duwt. De XC60 is daarvoor veel te populair (Volvo verkocht er vorig jaar bijna een kwart miljoen van), wat ook maakt dat het schrappen bij Volvo blijkbaar nog niet eens ter sprake is gekomen. Sterker nog, het tegenovergestelde lijkt eerder waar: “als iets goed werkt, hoef je het niet te veranderen. Je moet er alleen op verbeteren”, aldus Krishnan over de XC60.