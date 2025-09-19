Autoverzekeraars slaan alarm: premie op EV blijft stijgen als dit niet wordt opgelost

Het grote pijnpunt is de batterij.

Iedere dag komen er nieuwe initiatieven om de elektrische auto interessanter te maken, maar de grote doorbraak blijft nog uit. Dat komt doordat er nog te veel hoge drempels zijn. Eentje daarvan is volgens Thatcham Research – dat onderzoek doet naar verzekeringskwesties – de premie voor een autoverzekering van een elektrische auto.

Eentje daarvan is volgens Thatcham Research dat onderzoek doet naar verzekeringskwesties de premie op een autoverzekering voor een elektrische auto.

De onderzoekers waarschuwen voor een blijvende stijging van de verzekeringspremies op EV’s. Dit probleem heeft één grote aanleiding: de batterij. Zodra de forse accu van de EV beschadigt of in de loop der tijd zijn vermogen verliest, daalt de waarde van de auto minstens net zo hard. Hierdoor schrijven EV’s die bij een botsing betrokken zijn geweest veel sneller af.

Niet vervangen, maar repareren

Van de elektrische auto’s waarvan de batterij kapot of aangetast is, krijgt maar liefst 98 procent van de EV’s een nieuwe batterij. Fijn voor de auto, maar minder fijn voor de portemonnee van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet dekken. En dus ook van de spaarrekening van de autobezitter wiens premie omhoog gaat. Daarom roept Thatcham Research de Britse overheid op om met een manier te komen waarop de schadeclaimkosten laag blijven.

Dan Harrowell legt uit wat er op dit moment gebeurt: “Om gelijke tred te houden met auto’s met een verbrandingsmotor, moeten de revisie en reparaties van batterijen worden uitgevoerd door onafhankelijke reparateurs, zoals ook gebeurt in de sector voor vervangingsmotoren.”

Deze onafhankelijke reparateurs weten hun prijzen wel. Daarom roept Harrowell de overheid op om fabrikanten zelf de reparaties te laten doen. ”Het risico is dat, tenzij de industrie de vaardigheden ontwikkelt om dit werk zelf te kunnen doen, naarmate elektrische auto’s ouder worden, de afschrijvingen aanzienlijker zullen worden.”

Nog een probleem met het batterij vervangen

De verzekeraars zien nog een struikelpunt aan accu swappen. Ook dat is vooral een probleem voor de maatschappijen zelf. Het vervangen van een kapotte accu zorgt ervoor dat de EV-rijder een waardevollere auto heeft dan voor het ongeval. Daarom stelt Harrowell voor om ”renovatie tot een niveau dat gelijks is aan de originele batterij” toe te passen. Crash je dus met een batterij die nog maar 50 procent van zijn laadcapaciteit heeft, dan moet je een even zwaar gebruikte batterij terugkrijgen.

Klinkt nog ingewikkeld. Gelukkig is er ook hiervoor een oplossing. Autocraft Solutions herstelt accu’s naar de staat waarin ze zich bevonden vlak voordat ze kapot gingen. Er komt dus geen geheel nieuwe batterij. Op deze manier is niet alleen de verzekeringsmaatschappij blij, maar is er simpelweg ook geen mogelijkheid om een heel veel betere batterij af te leveren.

We hebben Nederlandse verzekeraars gevraagd naar hun visie op dit onderwerp. We wachten nog op een reactie.

Via Autocar, Thatcham Research