Auw, Corvette van AB-lezer gecrasht

Over deze auto hadden wij liever geschreven toen hij in ongeschonden staat was.

De bestuurder van deze Chevrolet Corvette had een hele vervelende dag toen hij op de A12 reed. Aan Autoblog deed hij het voorval uit de doeken. Ondanks de Big Brake Kit die op deze C5 Targa werd gemonteerd was er geen houden meer aan toen de auto door een technisch mankement onbestuurbaar werd. Het stuur klapte naar links en bleef vervolgens vast staan. De Corvette heeft 30 meter vangrail geschaafd waarna de auto in een slip raakte en in de berm tot stilstand kwam.

Zuur blijft het in ieder geval allemaal wel. De auto was nog maar 2 weken in het bezit van AB lezer. De youngtimer was ‘getjoend’ met zaken als een aangepaste intake, een Borla uitlaat, een nokkenas uit een Z06 en een fast RMS manifold. De keuze voor de youngtimer werd niet gemaakt uit oogpunt voor fiscale voordelen maar puur uit liefde voor het foute uiterlijk.

Bekend is in ieder geval dat de auto weer in oude glorie hersteld gaat worden met vernieuwde onderdelen en een nieuwe laklaag. Via een Corvette club heeft de AB-lezer kennis genomen van een loods vol oude Corvettes waar hij de onderdelen voor het herstel kan vinden. De Corvette C5 Targa staat momenteel bij een erkend schadebedrijf waar onderzoek de exacte toedracht moet uitwijzen.