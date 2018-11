Special: Chevrolet Corvette (C5)

Voor het geld is er geen betere sportwagen. Punt.

Het was altijd een beetje het lachertje van de sportwagen elite: de Chevrolet Corvette. In een rechte lijn was het een auto om mee rekening te houden, maar over het algemeen was het meer show dan go. Dat imago werd vooral bevestigd door de Corvette van de jaren ’80, de Corvette C4. Dankzij een oliecrisis werden de motoren nogal geknepen. In het geval van de Corvette resulteerde dat in vermogens die extreem laag waren. Zo had de auto tijdens zijn introductie de beschikking over iets meer dan 200 pk. Schandalig voor een auto die het voornamelijk van zijn dikke V8 moet hebben.

Het is dat wij ons vooral de Corvette C4 verkeerd in ons geheugen hebben zitten. Er kwamen namelijk wel degelijk pareltjes van de band af. In de jaren ’90 waren er twee C4-hoogtepunten in de vorm van de Corvette Grand Sport en de Corvette ZR-1. Ondanks dat die auto’s enorm verbeterd waren ten opzichte van de oorspronkelijke C4, was het leed al een beetje geschied. General Motors moest zich nogmaals herpakken. Ook was het de bedoeling dat de gewone, reguliere Corvette zou staan als een huis. Niet alleen de speciale en duurdere uitvoeringen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Corvette C5 al in 1994 ten tonele zou verschijnen. Omdat het iconische model van General Motors dan namelijk 40 jaar oud zou zijn. Dat gebeurde niet. Ten eerste vanwege een financiële crisis en slechte verkoopcijfers voor The General. Ten tweede vanwege de concurrentie die heviger was dan ooit. Met name Japanse sportwagens als de Mitsubishi 3000GT, Nissan 300ZX en Toyota Supra toonden aan dat de Corvette zwaar verouderd was. Voor de Corvette C5 moest General Motors heel erg hun best doen. Ondanks dat de ontwikkeling al in 1988 werd gestart. De Corvette Stingray III was een voorproefje van wat zou moeten komen en deze auto werd getoond in 1992. De komst van de Corvette C5 werd alsmaar uitgesteld. Eerst naar 1995, toen naar 1996. Vervolgens werd er niet eens meer een datum genoemd.

Wel gingen de geruchten dat het over en uit kon zijn voor de Corvette. De auto zou niet winstgevend genoeg zijn. Alle tijd en moeite kon beter gestoken worden in volumemodellen. Een interne strijd tussen de ontwerpers en technici enerzijds en de grote bozen anderzijds. Dit was niet even een weekje mediation tijdens een heisessie, maar een drie jaar durende strubbeling die uiteindelijk gewonnen werd door het pro-Corvette kamp, onder leiding van Jim Perkins.

De Corvette C5 werd uiteindelijk in 1997 voorgesteld. Ondanks dat de Corvette C5 eruit zag als een Corvette, was de auto overduidelijk moderner. Onder leiding van Jerry Palmer mocht John Cefora zich bezighouden met Amerika’s gaafste sportwagen. Met de C5 kreeg de Corvette veel fraaiere proporties. De auto werd langer, breder en een klein beetje hoger. Ook de wielbasis was langer. Nu de wielen verder uit elkaar stonden (zowel wielbasis als spoorbreedte) was er veel meer ruimte voor de passagiers. Ook was de Corvette op deze wijze stabieler. Waar je echter uit kon opmaken dat het ontwerp uitgesteld was, was bijvoorbeeld dankzij het gebruik van klapkoplampen. De Corvette was de laatste serie-geproduceerde auto met dergelijke lampen.

De Corvette stond op een compleet nieuw en uniek platform met dubbele draagarmen rondom. Dat verhaal van de ‘bladveren’ ligt iets genuanceerder als Clarkson & Co het brachten. Het was een simpele doch effectieve oplossing die weinig ruimte inneemt. De achteras heeft de beschikking over één bladveer die overdwars staat. Volvo maakt met de XC90 overigens gebruik van eenzelfde constructie. De afmetingen namen dus grotendeels toe, maar het gewicht zelf nam af. De BMI van de Corvette was nu veel beter. Normaal gesproken was het altijd traditie dat de eerste 50 Corvette’s werden gespoten in het wit. Bij de C5 werd er voor de eerste keer een uitzondering gemaakt.

Om de gewichtsverdeling van de nieuwe Corvette te verbeteren werd ook de positie van de transmissie aangepakt. Bij de C4 was de transmissie bevestigd aan de motor. In de C5 werd de transmissie geplaatst op de achteras middels een transaxle constructie. De motor was uiteraard een V8. Ondanks dat de Corvette zijn carrière begon met een zes-in-lijn, is de achtcilinder in V-vorm een essentieel onderdeel van de auto. De motor was compleet nieuw en hypermodern. Dat was niet te te zien aan het specifieke vermogen. De motor was 5.666 cc groot en beschikte over 2 kleppen per cilinder en één bovenliggende nokkenas.

Dat leek een bijzondere ouderwetse benadering voor zo’n moderne motor. Er was echter goed over nagedacht. De nokkenas bevond zich in de ‘V’, waardoor de motor zeer laag was. Hierdoor kon het blok heel ver naar achter en onderin gemonteerd worden. De motor was zeer compact, juist door het ontbreken van allerlei technische snufjes. Omdat het blok wel uit moderne materialen was opgetrokken, was het wel degelijk mogelijk om toeren te maken. Eigenlijk is de LS-V8 van General Motors een van de beste motoren ooit gebouwd. Als het gaat om gewicht, vermogen, geluid, betrouwbaarheid, compacte afmetingen, gaspedaalrespons, koppel, mogelijkheden tot tuning en verbruik (!) zijn er weinig betere motoren. Betreft dat laatste, in combinatie met de handbak was het wel degelijk mogelijk om relatief zuinig te rijden.

Er kwam in eerste instantie alleen een Coupé. In feite was het een hatchback. Natuurlijk was de Corvette geen grote MPV of SUV, maar voor twee personen was er meer dan voldoende ruimte. Amper een jaar later kwam de Chevrolet Corvette Convertible op de markt. Deze had een eenvoudige stoffen kap, in plaats van een complexe en dure constructie. De gedachte was dat je net als bij een MX-5 het dak in een eenvoudige beweging kon openen en sluiten. Vanwege het compacte dank was er op de lange achtersteven voldoende ruimte voor een kofferbak!

Je zou kunnen aannemen dat de Corvette een enorm succes was vanaf de introductie. Niets is minder waar. De nieuwe Corvette was niet meer zo spotgoedkoop als voorheen en zag er van een afstandje hetzelfde uit. Dat was natuurlijk een misvatting, want werkelijk elk onderdeel aan de Corvette was spiksplinternieuw, op twee onderdelen na: de viertrapsautomaat was een oude bekende en de handgrepen kwamen van een Oldsmobile Aurora. In het eerste jaar waren de verkoopcijfers dramatisch. In dat jaar mochten de journalisten ermee rijden en die waren bijna allemaal lyrisch over de auto.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa waren ze onder de indruk van de capaciteiten van de Corvette. Alleen de hautaine Britten vonden de auto te weinig verfijnd, te ordinair en kwalitatief niet goed genoeg. Let wel: deze stijve dames en heren vonden de Marcos Mantis en TVR Cerbera helemaal het einde. Right. Of het door de positieve reviews van de alle andere journalisten kwam is niet duidelijk, maar gaandeweg stegen de verkopen. Dat was van levensbelang, want de Corvette koste slechts 35.000 dollar, GM moest het echt van de aantallen hebben.

In 1999 komt er een derde variant bij, de Corvette ‘FRC’, wat staat voor Fixed Roof Coupé. Het was aanvankelijk de bedoeling om zo de Corvette goedkoper te maken. Het bleek uiteindelijk de keuze te zijn voor de enthousiasteling. De Corvette ‘FRC’ was namelijk lichter en stijver dan de coupé. Voor de mensen met trackkday tuning-plannen was dit het uitgangspunt. Helemaal dankzij het Z51-pakket, dat standaard was op de FRC. Het pakket bestond uit een strakker onderstel plus stijvere dempers en stabilisatorstangen. Dit pakket was standaard voor de Europese Corvette’s.

In 2001 lanceerde Chevrolet de Corvette Z06. Deze versie was er om de link tussen de Corvette straatauto’s en de zeer succesvolle Corvette C5-R racers kleiner te maken. Ondanks dat de motor in grote lijnen gelijk was, kreeg de V8 nu de naam ‘LS6’ mee. De LS6 V8 had grote injectoren, een titanium sportuitlaat, een andere nokkenas, hogere compressie en een verbeterde luchtlinlaat. Het resultaat was een gezonde 385 pk en 522 Nm. Ook het onderstel werd aangepakt en de Corvette Z06 kreeg de beschikking over Good Year Eagle F1 banden.

Uiteraard kregen de remmen ook een upgrade en waren ze bij de Z06 rood gespoten. Voor de achterremmen kreeg de Z06 luchtinlaten om beter te koelen. Daaraan kon je de Z06 het snelst herkennen. Een ander herkenningspunt waren de 18” gesmede lichtmetalen velgen. Uiteraard waren alle Z06’s voorzien van de Borg Warner T56 Transmissie. In 2002 kreeg de Corvette Z06 een kleine upgrade. De LS6 V8 leverde nu 405 pk dankzij een nog grotere luchtinlaat, ‘wildere’ nokkenas en de verwijdering van twee katalysatoren. De LS6 leverde nu niet alleen meer vermogen en koppel (542 Nm), maar ademde nog beter, wat de driveability ten goede kwam.

In 2003 bestond de Corvette 50 jaar. Alle Corvettes uit dat jaar dragen daarom allemaal ‘50th Anniversary’ badges. De speciale kleurstelling voor de Anniversary was donkerrood met beige interieur en champagne-kleurige velgen. Deze kleurstelling was alleen leverbaar op de Coupe en Convertible. Ook bestond de mogelijkheid om Magnetic Selective Ride te bestellen, je weet wel de techniek waarmee Audi bij de R8 en TT ‘voorsprong’ had, enkele jaren later…

2004 was het laatste jaar van de Corvette. Grootste wapenfeit was de ‘Commemorative Edition’. Deze waren in dezelfde kleuren (Le Mans Blue) gespoten als de Corvette C5-R racers, die meerdere malen de uiterst succesvolle Vipers wisten te verslaan. De Corvette Z06 als Commemorative Edition had ook nog eens een koolstofvezel motorkap, dak en kofferklep. In 2004 werd de Corvette C5 uit productie genomen. In totaal zijn 248.715 exemplaren van gebouwd.

De Corvette C5 was de eerste allround Corvette die je bloedserieus moest nemen. In een tijd waar Europese en Japanse sportwagens alsmaar zwaarder, luxer en gecompliceerder werden, ging de Corvette zijn eigen weg. Trots op zijn afkomst was de Corvette C5 een ceremonie aan de V8 in het algemeen en de LS in het bijzonder. De Corvette C5 was het bewijs dat de Amerikanen absoluut een goede sportwagen konden bouwen. Dankzij de C5 heeft de Corvette kunnen doorgroeien naar de enorm krachtige C6 en de eveneens zeer indrukwekkende C7. Pure sportwagenlooks, de beste motor ter wereld, uitmuntende rijkwaliteiten, hoge mate van betrouwbaarheid voor een alleszins acceptabel bedrag. Hoe ze het doen bij Chevrolet weten we niet, maar als voorgenoemde je eisenpakket is, is de Corvette onoverwinnelijk.