Prijzen nieuwe Honda Fireblade bekend!

De CBR1000RR-R is compleet nieuw en daarbij horen ook nieuwe prijzen.

Pas werd de nieuwe Fireblade aangekondigd. Als we bij de nieuwe Fireblade niet al struikelen over de grote hoeveelheid R’etjes dan vallen we wel als een blok voor de nieuwe specs en het uiterlijk. Op wat nieuwe technologie en aanpassingen van het blok na bleef Honda in het verleden lang doorborduren op wat ze al hadden.

Leuk weetje, de basis van de vorige generatie CBR stamde uit 2008. Bij Japanse merken is het woord Kaizen, wat staat voor continue verbeteren, belangrijk maar de concurrentie heeft ook niet geslapen. Met de nieuwe Honda CBR1000RR-R staat Honda op papier weer bovenaan het lijstje supersports én is er heel wat verbetering behaald. De inspiratie voor deze 217,6 pk krachtige motor kwam vanuit de MotoGP RC213V en zijn straatlegale RC213V-S broertje.

De focus van het bodywork en de rijhouding lagen bij dit nieuwe racemonster op de aerodynamica. Wat dan meteen opvalt zijn de winglets, rechtstreeks overgenomen uit de MotoGP voor de neerwaartse druk. De nieuwe 4-in-lijn motor haalt zijn verbranding- en lage frictie-technologie samen met de boring en de slag rechtstreeks uit de RC213V-s.

Er is bij deze nieuwe Fireblade gekozen voor een tweetraps ABS met wisselbare sport en track modus. Op het circuit weet deze motor zich wel te redden maar met 217,6 pk onder de kont lijkt een regenstand ook geen overbodige luxe. Wil je een snelle start kun je Honda Selectable Torque Control gebruiken om de power, motorrem en de wheeliecontrol te laten samenwerken. Honda gebruikt de nieuwste technologieën als een elektronische stuurdemper met 3 niveaus, Showa ophanging voor- en achter en Nissin remklauwen met 330 mm schijven.

Is alle bovengenoemde luxe nog niet genoeg? Dan kun je gaan voor de SP versie met dezelfde krachtbron. Deze heeft dan een quickshifter en semi-actieve Öhlins. Tevens wordt de CBR 1000RR-R SP uitgevoerd met nieuwe Brembo Stylema klauwen met 4!!! zuigers.

De nieuwe CB1000RR-R is beschikbaar in 2 kleurstellingen.

– Grand Prix Red / HRC Tricolor

– Mat Pearl Morion Black

Vanaf april 2020 is de CBR1000RR-R bij de Honda dealer te bewonderen met een prijskaartje van € 25.758 rijklaar.

Mocht je echt niet kunnen wachten en de quickshifter niet kunnen missen is de SP versie vanaf februari beschikbaar voor €3 0.458.

Ter vergelijking:

Segmentleider (tot dit moment) was de BMW S1000RR met een vanaf prijs van € 22.451 en de nieuwe superbike van Ducati (V2) kost € 20.990.