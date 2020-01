Aventador met 1.250 pk gegrild als een karbonado

Excuses voor de woordgrap, je zal hem zometeen begrijpen.





Koolstofvezel is een relatief nieuw lichtgewicht materiaal. Het materiaal, gekenmerkt door een ‘blokjesmotief’, voelt fragiel vanwege zijn lage gewicht en is toch retesterk. Niet alleen zijn vele (sport)auto’s uitgerust met onderdelen van koolstofvezel, ook is het materiaal geschikt om hele auto’s uit op te trekken.

Dat je ook te ver kunt gaan, bewijst Mansory. Zij kwamen in 2013 op de proppen met hun versie van de Lamborghini Aventador: de Mansory Aventador Carbonado LP1250-4. Dat betekent inderdaad 1.250 pk achter de cabine. Het betekent ook dat zo’n beetje het hele exterieur als thema ‘koolstofvezel’ heeft. Spoilers, splitters, bumpers, velgen: alles. En dus ook het plaatwerk. De boel lakken was vervolgens geen sprake van. Carbonado staat dus voor ‘carbon’ als in koolstof(vezel).

Het klinkt echter als karbonade, een stuk vlees wat je veelal nog even moet bakken op een vuurtje. Of een Tsjechische Mansory Carbonado nou zich even een karbonade voelde of gewoon last heeft van Aventador-heid, hij vond tijdens het rijden zijn waterloo. Het resultaat is geen pretje.

Hasičský vyšetřovatel na místě potvrdil, že příčinou požáru byla technická závada. Škoda přesáhne pět milionů korun. pic.twitter.com/Bo664qWd0Q — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) January 16, 2020

Koolstofvezel mag dan sterk en licht zijn, het is zeker niet vuurbestendig. De Carbonado is compleet afgebrand. De bestuurder kon op tijd de auto verlaten en de brandweer kon het vuur blussen voordat erge dingen gebeurden. Niemand raakte daarom gewond. De auto is er slechter aan toe: met een schade van meer dan 200.000 euro is de auto total loss. Volgens de brandweer van Praag is de oorzaak een technisch mankement.