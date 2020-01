NASCAR wordt iets minder ‘old skool’

Gaan we akkoord?





De Formule 1 mag dan elk jaar de Amerikaanse staat Texas aandoen om te strijden op Circuit of the Americas, het is zeker niet de grootste of meest populaire autosport in het land aan de andere kant van de plas. Jeremy Clarkson zei ooit dat het verschil tussen F1 en NASCAR het verschil tussen een Stradivarius en op een pan rammen met een pollepel. Ietwat denigrerend, maar het klopt dat NASCAR simpel, doeltreffend en ook vrij luid is.

Dat is ook de sterkte van de National Association of Stock Car Auto Racing. Je rijdt alleen maar naar links op grote oval-circuits, de auto’s hebben gigantische motoren met dito bakken pk en weinig ondersteunende middelen, downforce, of andere hedendaagse technologie aan boord. Nee, het schakelen in de auto’s gaat zelfs nog met een handbak met vier versnellingen. Dat is belangrijk voor vandaag. NASCAR is namelijk volop aan het testen met Next Generation-auto’s, waar eerder al berichten over verschenen.

Voordat NASCAR echter een Formule E-kloon op ovals wordt, wordt er een kleinere stap gemaakt.

Got some new wheels to show you… pic.twitter.com/XGdgZviRlK — Erik Jones (@Erik_Jones) January 16, 2020

Erik Jones, een NASCAR-coureur, laat op zijn Twitter zien wat ze zoal aan het testen zijn. Eén van die Next Gen-auto’s waarin Jones zijn testrondes doet, is uitgerust met een vervanger voor die antieke handbak. Een sequentiële bak lijkt de eerste nieuwe stap te zijn in het ietwat moderniseren van NASCAR.

Mag dat? Of haal je dan de lol uit deze toch al – op papier – vrij eenvoudige sport er nog meer uit? Er is natuurlijk nog niks bevestigd: de huidige NASCAR-auto’s hebben gewoon nog hun stokoude handgeschakelde pook naast de bestuurder zitten.