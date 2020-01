Autoblog Garage: De MINI ruikt de eindstreep

Tijd om me de komende paar maanden druk te maken over de opvolger. Ik ben vast niet de enige met een mening...





Deze opmerking lijkt wellicht wat vroeg want de eindstreep van deze 12 maanden private lease MINI Cooper 5-deurs ligt ergens rond maand 6. Maar als we weer ‘nieuw’ willen rijden moet er misschien wel in maart, april iets besteld worden. Tijd om de balans op te maken met betrekking tot de MINI.

De eerste 7 maanden met de ZL-573-S zijn voorbij gevlogen. Direct maar even de statistieken. Tellerstand is 7.100km en het gemiddeld verbruik tot op heden is volgens de boordcomputer 7,1 liter per 100km.

Kerstboomtest MINI geslaagd

Een beetje aandacht van de dealer, de meesten van ons zijn er gevoelig voor. Ik ben er geen uitzondering op. Zo vind ik het echt wel leuk dat er een kerstboom in huize Ras staat in december, maar de gedachte dat ik daarvoor op pad moet terwijl ik alleen maar wil bijkomen van chocoladeletters houdt me ’s nachts bijna wakker. Iets met besluiteloosheid bij ‘bepaalde mensen’ in dit huishouden. Boom aanwijzen, inpakken, wegwezen denk ik. Maar dat is blijkbaar te weinig aandacht voor dit ritueel.

Hoe fijn is het dan dat jouw lokale (Rotterdamse) MINI dealer dit begrijpt en gewoon zorgt dat traditioneel de eerste vrijdag na Sinterklaas er een boom voor je klaarstaat. Voor het vereiste stukje ‘beleving’ wordt het geheel omkleed met warme chocolademelk en broodjes worst en vuurkorven. Win win win. Een traditie die ondertussen trouwens zo populair dat je er snel bij moest zijn om je aan te melden bij je MINI verkoper. Oeps, te laat… Dus in mijn geval werd het een: ” Uhhh Johan, ik durf het bijna niet te vragen, maar…..”

Maar: resultaat! Even overmoedig als zijn vader wees zoonlief na het verorberen van de beker choco met berg slagroom een boom aan van een kleine 2,60 meter. En wat schetste onze (ja ook die van de MINI-mensen) verbazing: de boom ging van linksachterin met de top rechts over het dashboard prima in de Cooper 5-deurs. Om thuisgekomen tot de conclusie te komen dat we geen grotere auto nodig hebben, maar wel een hogere woonkamer..

Hagelschade herstel: koude douche

Toen ik enkele maanden geleden mijn MINI introduceerde gaf ik al aan dat de rode 5-deurs ook slachtoffer was geworden van de hagelstorm die einde zomer over de regio raasde. Uiteindelijk een 8-tal putten in dak en motorkap waren het gevolg. Na me netjes online te hebben gemeld bij BMW Financial Services (daar loopt het privatelease contract) nam Allianz contact op en werd uiteindelijk in het begin van de winter de hagelschade aangepakt.

Heerlijk dat je zo ontzorgd wordt bij een privatelease contract denk je dan. Tot er een nota op de mat valt van het eigen risico € 135,00. Hmm, niet echt een bedrag om van wakker te liggen maar ergens had ik wel verwacht dat deze in de categorie ‘sterretje in je ruit’ zou vallen. Wat in mijn geval vaak betekende: zonder eigen risico en terugval in schadevrije jaren wordt het gefixt (ik weet, elke polis is hier anders).

Enig googlen bracht mij tot de conclusie dat veel verzekeraars ‘hagelschade’ zien als ‘niet verhaalbare schade’. Waar jij dus wel degelijk voor gestraft kan worden na claimen, zowel in schadevrije-jaren-terugval als direct met eigen risico. Reden genoeg om dit onderwerp binnenkort eens verder uit te diepen! Zeker omdat ik anders gewoon zelf een offerte ‘uitdeuken zonder spuiten’ had laten maken ergens. Ik heb namelijk wel eens grotere schade dan deze 8 putjes voor minder dan € 200,00 laten fixen.

Hierna weer een MINI?

Maar het wordt ondertussen tijd om te bedenken of we straks gaan voor MINI nummer 6 (de eerste was een zesdehands 2001 Cooper in eigendom, gevolgd door 4 privatelease varianten, waarvan de rode op deze pagina de 4e is). Ergens is het natuurlijk heel verleidelijk om offertes aan te gaan vragen voor een nieuwe MINI. We hebben immers nog nooit een Clubman gehad bijvoorbeeld.

Of met ons beperkte jaarkilometrage zouden we kunnen kiezen voor een MINI Cooper SE (elektrisch dus) die er zeker in de uitmonstering op het Salon van Brussel heel aantrekkelijk uitzag (eindelijk iets anders dan dat zilver). Maar het zou zomaar ook een heel andere kant op kunnen gaan. Misschien zelfs weer eens iets kopen ben ik aan het overwegen.

Wat doe je in zo’n geval. Dan vraag je @willeme om raad. Hieronder zijn suggesties. Ik gok dat jullie vast ook een mening hebben. Laat ze maar komen in de reacties!

De opties volgens WillemE:

Over private lease:

Tjsa, schrijven in het artikel van De Grote Baas. Is private lease een goede zet geweest en zou je het mensen kunnen aanraden? Jazeker. Beperk het tot het A-, B- of C-segment en zorg ervoor dat je het met gemak kan betalen. Daarmee bedoel ik niet alleen het maandtermijn van zo’n 400-500 per maand, maar ook onvoorziene dingen aan het einde. Zoals hagelschade. Met een beperkt maandelijks budget is een private lease auto ten zeerste af te raden. Met private lease koop je gemak, géén goedkope vorm van mobiliteit. Net als met een auto kopen moet je gewoon op zoek naar een goede deal. Daarmee komen we meteen uit bij de leukste private lease auto: die had je eigenlijk al, Michael.

BMW 118i M-Sport (F40)

Private Lease

681 per maand (voor korting)

Het is vloeken in de kerk, maar ik zou serieus kijken naar een leuke deal met de BMW 1 Serie. Het is de meest verguisde auto in de commentsectie en op het toetsenbord van @jaapiyo. Naar verluidt heeft Jaap uit protest de ‘1’-toets van zijn Macbook gepulkt. Er is een private Lease programma van BMW voor de BMW 1 Serie. De 118i is een driecilinder, maar in een 1 Serie is het niet zeer ongepast en met 140 pk zit je qua prestaties op het niveau van je Mini. Als je alle opties aanvinkt (19″, High Executive, M-Sport, Head Up Display, Panoramadak, Park Pack en Audio Media Pack) betaal je 681 euro per maand (op basis van 24 maanden en 15.000 km per jaar). Dan heb je een zeer prettig rijdende luxe hatchback. Ook leuk, Misano Blauw kost net zoveel als Mineral Grau. Onverkoopbaar natuurlijk, maar daar heb je dan zelf geen last mee.

BMW 125iA Cabrio Executive (E88)

€ 16.950

2008

65.000 km

Een van de leukste vierzits cabrio’s is wederom een 1 Serie. Zeker deze 125i, want deze is gezegend met een uiterst soepele 3-liter zes in lijn en achterwielaandrijving. Uniek zijn klasse. Het enige nadeel is dat de 1 Serie al een krappe auto was en het als cabrio niet heel veel beter wordt. Er zit een achterbankje in, maar die is echt voor kinderen. De ontwerpers van de 1 Serie waren niet echt op de hoogte van het bestaan van ledematen bij kinderen. Gelukkig is onze hoofdredacteur niet zo groot als @Wouter. Natuurlijk is zo’n 125i cooler dan een 118i, maar vergeet niet dat je te maken hebt met een twaalf jaar oude auto. Af en toe een rekeningtje van 1.000 boven de normale kosten moet je wel even vrijhouden.

Volkswagen Golf GTI Cabriolet DSG (5K)

€ 15.950

2013

115.000 km

Ja, ja. Ik weet het. Het is een Golf en dat is bij voorbaat niets. Toch? Mis. Dit is namelijk wel een leuk pakketje geworden. Het is een Golf Cabrio met alle attributen van de GTI. Dat lichtvoetige wat de Golf GTI Mk6 kenmerkt, heeft de Golf Cabriolet niet. Simpelweg vanwege een hogere stijfheid en een lager gewicht. Het is niet de auto die je je zelf altijd beloofd hebt. Het is wel een uitstekende dagelijkse auto. Die 2.0 TSI motor trekt er nog altijd goed aan. Meer vermogen is zeer eenvoudig te realiseren, iets wat zeker niet kan met Private Lease, maar wel als je ‘m zelf koopt. De aankleding is ook aanzienlijk fraaier dan de standaard Golf Cabrio. Een andere optie is de Volkswagen Eos 2.0 TSI Highline R-Line DSG. In principe dezelfde auto, maar dan wat chiquer en meer belegen. Maar als je kijkt naar een Eos, maak dan de stap naar de Audi A5 Cabriolet.

Semi-Yolo: Ford Mustang GT Cabrio (S197)

€ 18.950

2007

45.000 km

Bij vierzits cabriolets kom je eigenlijk altijd uit op Duits of Zweeds. De Lancia Flavia dien je te vermijden, tenzij ‘ie spotgoedkoop is. De Flavia is natuurlijk gewoon Amerikaans en als je het Amerikaans doet, doe het dan goed. De Mustang GT heeft een groot voordeel: die goudeerlijke en potige V8. De 24 klepper is de reden om deze auto te kopen, laat de zescilinder staan. Dat is net zoiets als een Jägerbomb zonder Jägermeister. Het niveau van verfijning was in 2005 al vrij laag en is dat nu helemaal. Het ding is echt goedkoop in elkaar geflanst. Maar een Mustang was altijd heel betaalbaar, zeker in het land van herkomst. Voordelen? het uiterlijk is nog steeds behoorlijk vers en de prestaties zijn in orde. De automaat is niet denderend qua prestaties. Ze zijn behoorlijk betrouwbaar en er is onnoemelijk veel voor te krijgen. Zowel qua onderhoud als upgrades.

Yolo: Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Tiptronic S (996)

€ 19.950

1999

130.000 km

De goedkoopste 911 is tegenwoordig de duurste 911. De duurste 911 is tegenwoordig de goedkoopste 911. Op dit moment is de redactie bevlekt met het 996-virus. Maar dan wel in ‘Touring Pack’-specificatie: Coupé, handbak en achterwielaandrijving. Je kan het ook andersom doen: Cabriolet, automaat en vierwielaandrijving. Dan heb je gewoon een heel breed inzetbare vierseizoenen cabriolet. Het mooie is dat je voor relatief weinig geld best aardige exemplaren kunt vinden. Het is niet een ‘rijdersauto’ als de auto van @Casper, maar het is veel sportiever dan een Audi S4 Cabriolet of Saab 9-3 Aero Cabriolet.