Baal je van de F1-winterstop?

Dan hebben we goed nieuws.

De laatste F1-race is dit weekend, daarna is er geen reden meer om nutteloos voor de tv te zitten. Dus kom met je luie reet van die bank af en ga wat doen met je leven. Zorg dat je komende weken in topconditie bent en geef je op voor de KCT Kennismakingsdagen. KCT is de afkorting van Korps Commandotroepen, dit zijn de Special Forces van Defensie.

De Commando’s van de Koninklijke Landmacht moeten over een superconditie en ijzersterk karakter beschikken. Denk aan 200 km lopen in 5 dagen, een vrije val maken van 10 km, zwemmen en duiken in full combat kleding, op 1800 meter een doel raken, etc. Je wordt zowel fysiek als mentaal uitgeput, alleen de beste militairen komen door de training en selectie.

Om Commando te kunnen worden, zul je eerst de Kennismakingsdagen moeten doorstaan. Tijdens deze 3 dagen krijg je een voorproefje van het opleidingstraject tot Commando en ontdek je meer over het werk als Special Forces operator. Het goede nieuws: ze hebben ook een app om de ultieme voorbereiding te treffen (Android, iOS). Meer weten? Check https://werkenbijdefensie.nl/commando